Il mondo social si è interrogato negli ultimi mesi sull’ipotetica rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La partenza di lei per la Repubblica Ceca, da sola, ha fatto pensare che la love story tra i due fosse finita. Ora una nuova breve separazione coinvolgerà la coppia ma non si tratta di una rottura d’amore, come specificano ironicamente i diretti interessati su Instagram.

La preoccupazione social

I follower della coppia hanno pensato subito al peggio e si sono posti mille domande sulla presunta fine della relazione fra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia, conosciutasi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha dovuto separarsi durante la fine dell’estate per un motivo che non ha nulla a che vedere con una crisi d’amore.

La ragazza, infatti, ha dovuto momentaneamente abbandonare il nostro Paese e raggiungere la Repubblica Ceca, suo Paese d’origine, per sottoporsi ad un intervento. I due hanno taciuto su questo particolare e il mondo social ha subito pensato al peggio, complice anche il mancato accompagnamento di Onestini nella terra della sua amata.

La coppia rassicura i follower

Dopo il caos social, è imminente una nuova separazione della coppia, anche questa volta per motivi che nulla hanno a che vedere con una rottura.

In questo caso è Luca Onestini a doversi momentaneamente staccare dalla sua compagna, per raggiungere casa e sistemare alcune faccende. Onde evitare che i follower possano nuovamente preoccuparsi per questo loro nuovo allontanamento, la coppia ha voluto rassicurare tutti spiegando sulle Instagram Stories di lei come stanno realmente le cose. Le parole di Ivana fugano ogni dubbio: “Ragazzi vi volevo dire che per qualche giorno io e Luca ci separiamo. Lui va dalla sua famiglia. Mi mancherà!“. Anche Luca conferma l’allontanamento, ironizzando: “Ecco bene così non lo potete più dire che ci siamo lasciati“. E specifica: “Vado a fare un po’ di cose a casa che devo sistemare un po’ di robe.

Lei deve sistemare qua, sennò me la portavo con me. Ma lunedì torno!“. Per poi dare un tenero bacio sulla guancia alla compagna, confermando la solidità della coppia.