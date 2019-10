Oggi, è una giornata importante per Michelle Hunziker, innanzitutto perché cade l’anniversario di matrimonio con suo marito, Tomaso Trussardi, poi, tra le altre cose, è anche il compleanno della loro figlia, Sole, e anche quello della madre della presentatrice, Ineke. Per celebrare il suo anniversario di matrimonio, la presentatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che sintetizza i momenti più romantici delle sue nozze. Poi, ha anche organizzato una bellissima sorpresa per il compleanno della madre, Ineke, che ha condiviso nelle sue Instagram stories.

Il video del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha scelto di condividere con i suoi follower un video romantico per ricordare i momenti più belli del loro giorno più magico: il matrimonio.

Oggi, la presentatrice e suo marito Tomaso Trussardi festeggiano il loro quinto anniversario di nozze. Il video è accompagnato da parole romanticissime: “Che giornata davvero speciale… In questo video c’è tutto il mio Amore…c’è tutto ciò che amo…quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano…nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma“.

Michelle Hunziker con la piccola Sole durante i preparativi del matrimonio.

Fotogramma Instagram Michelle Hunziker

Infine l’attrice ha concluso: “Desidero condividere con voi questa emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre!“.

Michelle Hunziker mentre viene accompagnata all’altare. Fotogramma Instagram Michelle Hunziker

Il video romanticissimo rappresenta una sorta di sintesi della cerimonia di matrimonio e anche dei preparativi che l’hanno anticipata e della festa che è seguita.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker mentre si scambiano le tradizionali promesse di matrimonio. Fotogramma Instagram Michelle Hunziker

Impossibile non notare la bellezza e l’eleganza dei due sposi che lascia quasi senza fiato.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Fotogramma Instagram Michelle Hunziker

La sorpresa di compleanno alla madre Ineke

Come già detto, oggi è un giorno veramente importante per Michelle Hunziker e, infatti, oltre al suo anniversario ci sono da festeggiare due compleanni importanti: quello della figlia Sole e quello di sua madre, Ineke.

Per quest’ultima, l’attrice ha organizzato una sorpresa che ha condiviso con tutti i suoi follower: la showgirl è andata a casa della madre con quella che sembra una torta ben confezionata oppure un regalo, e una candelina in mano, cantandole la classica canzoncina di auguri.

Guarda il video: