Torna a parlare ancora, ma ha cambiato studio, l’affezionatissimo figlio adottivo di Marina Ripa di Meana. Appena qualche giorno fa, intervistato a La Vita in Diretta, Andrea Cardella aveva voluto raccontare gli ultimi momenti di vita della madre adottiva e “scagliarsi” contro Lucrezia Lante Della Rovere.

Le volontà di Marina

Una scelta che Andrea, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, non ha condiviso. Si tratta della decisione presa da Lucrezia Lante Della Rovere, figlia di Marina e di Alessandro dei duchi Lante della Rovere, per quanto concerne le ceneri della defunta madre. “Le ceneri le ha lei ma la volontà di Marina era che venissero disperse in mare.

Mi sembra un paradosso“, ha dichiarato duramente Cardella a Eleonora Daniele.

L’appello a Lucrezia Lante Della Rovere

Sempre Cardella, parlando di fronte al pubblico Rai: “Ora che è morta vuole tenersela stretta ed invece quando era in vita e stava male, la chiamava ma lei era sempre impegnata a fare qualcosa“, si sfoga il figlio adottivo della donna contro la Lante Rovere lanciando velate accuse. “Io a Lucrezia voglio bene, il mio sfogo sui giornali è stato d’impeto, ma spero che questa cosa che ha lasciato scritto la madre la faccia al più preso“, riferendosi al lasciare le ceneri della defunta Marina Ripa di Meana.

“Lei ha lasciato scritto espressamente che le ceneri vengano cosparse nel mare del monte Argentario dove c’è anche la tomba di famiglia, e penso che debba essere fatto al più preso a mio parere, poi ripeto, Lucrezia è la figlia e decide lei“.

“Mi consideravano un figlio“

Come si apprende sono dure le accuse che Cardella lancia alla Lante Rovere, essendo stato lui adottato dalla Ripa di Meana 10 anni fa. “Mi hanno voluto fare questo regalo – chiosa in riferimento alla madre adottiva scomparsa – Per tutte le cose che ho fatto per loro.

Io avevo tutto in mano e loro mi hanno voluto ringraziare in questo modo. Quando loro mi adottarono il giudice voleva che fossero tutti d'accordo, ma purtroppo in quel periodo Marina e Lucrezia erano bisticciate e lei disse di no". In chiusura, sempre Cardella: "ma nelle discussioni su Marina l'unica che prenderle è Lucrezia".