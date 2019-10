Da ore è in corso un drammatico incendio a Los Angeles. Come riportano i media e le testate locali, il maxi rogo si è sviluppato già la notte scorsa e con la rapidità con cui si è diffuso è già riuscito a divorare il nord.

Un incendio immane quello scoppiato oltreoceano, a Los Angeles. Sono già circa 12mila le case che i soccorsi hanno ritenuto opportuno far evacuare. Un iter che ha comportato l’evacuazione immediata di circa decine di migliaia di persone. Sempre in questo momento, oltre alle fiamme, sembra che a preoccupare particolarmente gli agenti sul luogo siano le forti raffiche di vento che stanno contribuendo a propagare l’incendio.

Secondo i media locali, molte case sarebbero già state distrutte.

Dati più precisi arrivano direttamente dal New York Times che parla di circa 100mila persone evacuate obbligatoriamente in maniera veloce già da questa notte. I forti venti menzionati prima sembra stiano dirigendo le fiamme verso Santa Clarita, quindi sempre più verso nord. Chiuse, di conseguenza, anche 10 scuole.

POLICE CHIEF: Don’t fight wildfire with garden hoses.#SaddleridgeFire forces evacuation of 100,000 people (23,000 homes) in #LosAngeles County.



At least 25 homes damaged. One death reported from cardiac arrest https://t.co/JRLMd9yxcR #Saddleridge @KSL5TV @KSLcom @kslnewsradio pic.twitter.com/GhU50VIgCT