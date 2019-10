Valeria Marini ha parlato di Pamela Prati e dello scandalo che l’ha travolta, ripercorrendo le tappe del loro rapporto e raccontando l’ultimo incontro della scorsa estate. La showgirl, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha svelato un dettaglio sulla collega in un’intervista che ha toccato diversi aspetti della sua vita, compreso un aneddoto legato al loro passato di stelle del Bagaglino.

La rissa con Pamela Prati

Il rapporto tra Valeria Marini e Pamela Prati non è stato sempre ‘rose e fiori’, come raccontato ai microfoni di Vieni da me. Tra le due ex star del Bagaglino c’è stato spazio per una parentesi di livore sfociata addirittura in una rissa, quando sarebbero arrivate alle mani per alcune incomprensioni professionali durante una cena alla presenza di Leo Gullotta.

A tirare fuori l’argomento è stata la conduttrice, Caterina Balivo, che all’inizio dell’intervista a Valeria Marini le ha chiesto conto del chiacchieratissimo scontro con la collega sarda: “Sì, ma non voglio parlare di questo, sono cose del passato“, ha chiuso lei.

“Pamela Prati recitava un copione”

Il tema su cui si è concentrata parecchio, invece, riguarda lo scandalo che ha finito per minare la credibilità di Pamela Prati, fin quasi ad oscurarne la carriera: l’affaire Mark Caltagirone.

Per la Marini non ci sarebbero dubbi: “Pamela Prati è stata plagiata, recitava un copione, ne sono certa“. Questa la sua posizione sul presunto coinvolgimento attivo della soubrette nell’architettura della truffa del finto matrimonio, in cui sono state grandi protagoniste anche le sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Secondo la showgirl, dunque, la sua collega sarebbe stata intrappolata nelle maglie di un disegno di cui era all’oscuro, salvo poi scoprire di essere stata raggirata ma senza il coraggio di rivelare al pubblico la verità.

“Pamela in passato mi ha anche insultato, ma non ha la malizia di fare tutto questo, lei era assolutamente in buona fede.

È un’artista degna di rispetto, che ha fatto tante cose, e mi dispiace tanto che si parli di lei solo per questa vicenda“.

L’incontro con la showgirl

Ma non è tutto. Valeria Marini ha anche svelato un retroscena che riguarda l’estate appena conclusa, quando avrebbe incontrato Pamela Prati dopo aver tentato invano di contattarla telefonicamente.

“Pamela l’ho rivista questa estate, era stata messa in mezzo, diceva cose senza un filo logico, io l’ho difesa, era magrissima, lei era convinta di voler sposare un uomo che non aveva mai visto“.

In quella occasione, a scandalo già esploso, avrebbe confessato a Valeria Marini di non aver accesso al suo telefono, motivo per cui non ha mai risposto alle sue chiamate.