Non si tratterebbe di Xavier Dupont De Ligonnès, la conferma arriverebbe dal risultato dell’analisi del dna. L’annuncio arriva da un’indiscrezione divulgata dal canale d’informazione francese Europe 1.

Solo poche ore fa l’annuncio dell’arresto a seguito di un’operazione congiunta tra poliziotti francesi e scozzesi. L’uomo è in fuga dall’aprile del 2011, l’accusa è di aver massacrato la sua famiglia, di averne fatto a pezzi i corpi e averli seppelliti in giardino.

Non è il mostro di Nantes

Come si legge su Europe 1, la polizia ha negato che l’uomo arrestato presso l’aeroporto di Glasgow in Scozia non è Xavier Dupont De Ligonnès, noto alle cronache come il mostro di Nantes.

La conferma che si tratti di un’altra persona è arrivata dal test del dna risultato negativo.

Un altro punto morto per la polizia francese nella ricerca dell’uomo più ricercato di Francia. L’uomo fermato è Guy Joao, settantenne originario di Limay, Yvelines. Fin dall’inizio il suo vicino ha negato ogni possibile connessione con il ricercato.

Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à l'aéroport de Glasgow (source proche enquête) #AFP pic.twitter.com/uO3rRrgUb0 — Agence France-Presse (@afpfr) October 11, 2019

Seguiranno aggiornamenti