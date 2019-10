È di questi minuti una notizia che arriva dagli Stati Uniti, intorno alle 7 di questa mattina ore locali c’è stata una violenta sparatoria a Brooklyn. Al momento le informazioni sono poche ma si contano già diverse vittime e feriti.

Sparatoria a Brooklyn

Un primo bilancio è di quattro morti e 3 feriti gravi. La sparatoria si è verificata poco prima delle 7 di questa mattina (ore locali) a ridosso del locale notturno Triple A Aces, un after hour club. Non è ancora stato reso noto chi abbia commesso la sparatoria, al momento, stando a quanto riferito dal New York Post, due persone sono in custodia e sotto interrogatorio, ma non è stato reso noto se tratta di testimoni o sospettati.

Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria si è verificata intorno alle 7.06 del mattino. Quando i soccorsi sono giunti sul posto hanno trovato le 4 vittime a terra, i feriti invece sono gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita. Tre dei feriti, due uomini e una donna, sono stati portati Kings County Hospital e al Brookdale University Hospital Medical Center.