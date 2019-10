Giorgio Mastrota è stato ospite di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Dopo aver parlato a tutto tondo della sua nuova vita, il celebre personaggio televisivo ha lanciato una velenosa frecciatina contro Amadeus che non è piaciuta molto neanche alla conduttrice.

La battuta contro Amadeus a Storie Italiane

A Storie Italiane c’è stato un piccolo momento di tensione durante l’intervista di Giorgio Mastrota. Infatti, il conduttore ha detto che, qualora fosse richiamato in televisione per un progetto valido, potrebbe rivedere la sua decisione di lasciare il mondo dello spettacolo ed ha ribadito il concetto con una battuta contro il conduttore dei Soliti Ignoti-Il ritorno.

“Se Amadeus conduce Sanremo allora c’è speranza per tutti!” sono state le sue parole. La stessa Eleonora Daniele è rimasta sorpresa dalla frecciatina e ha ribadito come Amadeus sia un gran professionista e che Sanremo è molto atteso anche quest’anno.

Mastrota, a questo punto, ha cercato di smorzare la sua frase dicendo come Amadeus sia una persona piacevole e corretta e che in passato ha attraversato momenti difficili non riuscendo a fare quello che voleva. Per ora, non sembra esserci stata una risposta del conduttore. Questa querelle avrà un seguito?

Il ricordo del matrimonio con la Estrada

Nel salotto di Storie Italiane, Giorgio Mastrota ha parlato di come è cambiata la sua vita da quando ha lasciato il mondo delle televendite, del rapporto con Natalia Estrada, con la quale è stato sposato dal 1992 al 1998, e dei suoi figli.

“Diciamo che all’inizio della mia carriera come marito non è ero il massimo, non sono stato molto bravo” ha rivelato. Secondo Mastrota, il fatto che lei e la conduttrice fossero sulla cresta dell’onda, coinvolti dalla televisione, ha fatto bruciare loro le tappe molto velocemente.

Oggi i due sono nonni grazie alla figlia Natalia jr e Mastrota è felice, in montagna.

L’uomo è felicemente fidanzato con Floribeth Gutierrez, dalla quale ha avuto due bambini, e che vorrebbe sposare nel 2020.