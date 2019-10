Iva Zanicchi, che potrebbe tornare come opinionista al GF Vip, negli ultimi giorni, è stata protagonista di un divertente siparietto con la sua hairstylist Silvia Pizzi. Ha pubblicato su Instagram, infatti, il video in cui scherza con lei su un look forse un po’ troppo azzardato, “licenziandola”. L’Aquila di Ligonchio è molto attiva sui social e condivide momenti divertenti della sua quotidianità.

Iva Zanicchi, siparietto con l’hairstylist Silvia Pizzi

Iva Zanicchi ha tuonato contro l’hairstylist Silvia Pizzi: “licenziata!” Recita così la didascalia che accompagna un divertente video pubblicato dalla cantante e attrice sul suo profilo Instagram, in cui la donna mostra un nuovo look, con i capelli raccolti.

Evidentemente, la Zanicchi, scherzando, ha voluto mostrare il suo disappunto per quella che considera un’acconciatura non adatta al suo viso e ha scritto: “Silvia mi ha tagliato i capelli? Mi addormento un po’ e… ecco qua, lo sai cosa ti aspetta…licenziata!”, il tutto accompagnato da emoticon. A questo punto, ha chiesto ai suoi fans se approvassero o meno il taglio corto. “Per fortuna li ha solo raccolti…meno male!!” ha continuato. Sul finire del video si sente la Pizzi dire che, con questa acconciatura, somiglia un po’ a Mina.

Gli ammiratori della cantante, in realtà, hanno apprezzato il nuovo look e le hanno scritto che così appare ancora più grintosa.

Già qualche tempo prima, la Zanicchi e Silvia erano state protagoniste di un video della donna in cui questa appariva con i capelli da vera leonessa, molto apprezzati dalla cantante di “Zingara”.

Una sorpresa per i suoi fans

Sempre su Instagram, Iva Zanicchi ha voluto condividere con i suoi fans un altro momento molto importante. Infatti, il 22 ottobre uscirà in tutte le librerie il suo nuovo libro dal titolo Nata di Luna Buona che raccoglierà stralci della vita della donna. “Ci tengo tanto, l’ho scritto con tanto amore.

In parte è autobiografico e racconta molti aneddoti, il dopoguerra, la volontà di ricostruire questo paese” sono le parole pronunciate nel video su Instagram dalla Zanicchi. In Nata di Luna Buona si potranno leggere anche gli incontri con attori, cantanti importanti nel panorama internazionale e la donna si è augurata che i suoi ammiratori possano apprezzarlo.