Domenica In quest’oggi si veste a tinte internazionali e, dopo il cantante Mika, questa volta a confidarsi con Mara Venier è l’attore Ronn Moss. La celebre icona di Beautiful racconta l’intreccio delle due grandi passioni che hanno caratterizzato e che ancora caratterizzano la sua vita: la musica e la recitazione.

L’etichetta di “bell’attore”

È amato e conosciuto ai più come il celebre Ridge Forrester della soap opera Beautiful, ruolo che ha smesso di interpretare nel 2012: Ronn Moss è ospite di Mara Venier a Domenica In. L’attore e musicista fa il suo ingresso in studio cantando una cover di Angel di Robbie Williams, per poi accomodarsi davanti alla conduttrice per un’intervista a tu per tu.

Sull’etichetta di “bell’attore” che più volte gli è stata attribuita, Ronn Moss ha dichiarato: “A me è stato dato ciò che è stato dato. Come la si voglia intepretare, io non vado in giro a pensare come sono, a me non piace guardarmi allo specchio perché tutti ci guardiamo allo specchio ma non ci guardiamo mai come gli altri guardano noi. Il mondo esterno ha una visione molto diversa e non possiamo soddisfare tutti. Mi chiedo: quale vita sto vivendo, la mia o la vostra?“.

“Ho fatto musica da 11 anni“

Il rapporto con il nostro Belpaese?

L’attore, dalle sue parole, sembra essere rimasto stregato e spende belle parole per l’Italia: “Mi sono innamorato della cultura italiana e del popolo italiano quindi ormai da 30 anni ho una storia d’amore con l’Italia. Voglio fare una serie di concerti qui per restituire un po’ di quell’amore“. Ronn Moss, infatti, prima di diventare attore era musicista di una band: “Ho fatto musica con la mia band da quando avevo 11 anni fino al 1982/83. Poi mi sono fermato e mi sono concentrato sulla recitazione, ma non ho mai smesso di fare musica“.

Dalla musica alla recitazione: I Paladini e Beautiful

Ronn Moss nella sua carriera ha avuto la possibilità di collaborare anche con una nota attrice italiana: Barbara De Rossi, che fa il suo ingresso in studio. La coppia ha condiviso il set del film I Paladini: Storia d’armi e d’amori, ma alla domanda provocante di Mara Venier se i due abbiano avuto un flirt durante questa collaborazione, la risposta dell’attrice è categorica: “Non è successo niente. Era l’85, eravamo tutti molto giovani e belli“. La svolta della carriera artistica di Moss arriva con Beautiful, la più longeva soap opera della televisione in cui ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester dal 1987 al 2012.