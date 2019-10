Dopo la proposta di matrimonio avvenuta in diretta nazionale, durante la trasmissione “Vieni da me”, Vera Santagata e Dino Lanaro si sono sposati.

Così, la ex professoressina de L’Eredità e il neo-marito sono tornati proprio nello studio di Caterina Balivo, per raccontare il giorno del sì e mostrare l’album di foto.

Fiori d’arancio per Vera Santagata e Dino Lanaro

“Mi fa ancora strano chiamarlo marito”, ha esordito Vera Santagata. Mentre nello studio vengono trasmesse delle immagini relative al giorno del matrimonio, l’ex professoressa ha raccontato: “Ci siamo sposati il 27 settembre, in una villa sul lago di Lecco. Non eravamo tantissimi, circa 100 persone.

Abbiamo fatto il rito civile, ma con una cerimonia scritta da noi”. Il tutto è stato celebrato da un amico in comune.

A sua volta, Dino Lanaro ha ripercorso i momenti e le emozioni provate appena ha visto arrivare Vera: “Mi è sembrata una dea. Non riuscivo a smettere di guardarla”. Riferendosi, invece, al presente, ha affermato: “Ogni giorno ci ricordiamo del nostro impegno. Il rapporto di coppia cambia”.

“Ho sposato due persone”

I due hanno, poi, rivelato qualche aspetto un po’ più intimo. Tra questi, vi è senza dubbio il ruolo che la Santagata ha voluto far ricoprire a Rebecca, la figlia che Dino Lanaro ha avuto dal precedente matrimonio e a cui la stessa Vera è legata.

“Le ho voluto dare un ruolo importante: lei è stata la mia unica damigella d’onore. Era l’unica vestita in bianco oltre me. – ha annunciato la professoressa – Ho sposato due persone, le amo allo stesso modo”.

Di fronte a questo importante pensiero, Dino non è riuscito a non commuoversi: “Io sono stato male per il fallimento del mio primo matrimonio. Poi, è arrivata lei, con un cuore così grande”.

Bebè in arrivo?

Nel frattempo, Caterina Balivo fa una sorpresa ai due sposini e mostra loro dei filmati da parte dei genitori.

“Siamo molto contenti di te. Vediamo Vera serena, con un bel sorriso”, hanno dichiarato i genitori di Vera. “Siete riusciti a emozionarci. Vera, sei una persona dolce e speciale. Hai sposato un’altra persona speciale come te. Continuate così e moltiplicatevi”, hanno invece detto i familiari di Dino.

In effetti, però, l’idea di un figlio è già nelle menti dei due: “Rebecca ci ha detto di dargli un fratello o una sorella entro il 2020-2021. Ci ha fatto firmare un contratto per avere la certezza”.