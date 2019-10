Quanta felicità in casa di Giusy Buscemi, l’attrice e modella italiana ha infatti da poco annunciato su Instagram 2 grandissimi eventi della sua vita privata. La Buscemi ha infatti postato su Ig uno scatto particolarmente dolce in cui non solo annuncia di aver dato alla luce il suo secondogenito ma ne comunica anche l’avvenuto battesimo.

Giusy Buscemi mamma bis!

Tempo di nascere che il piccolo Pietro Maria, neonato di Giusy Buscemi, ha già attraversato la navata della chiesa per ricevere il battesimo. Un doppio lietissimo annuncio quello dell’attrice che ha voluto così condividere in presa diretta la nascita del suo secondo figlio e il battesimo lampo.

Il piccolo infatti, come si apprendere dalla didascalia, è nato il 5 ottobre scorso in gran riservatezza e oggi, a poco più di una settimana dalla nascita, è già stato al centro della festa di battesimo.

Il battesimo del piccolo Pietro Maria

“Benvenuto alla Luce, Pietro Maria“, ha così scritto la Buscemi su Instagram, allegando alla didascalia uno scatto che ritrae il piccolo vestito a festa nel giorno del suo battesimo. “Grazie amica Marta Scotti per le foto meravigliose che hai fatto il giorno del suo Battesimo“, scrive ancora sempre la Buscemi. In arrivo per lei un mare di complimenti al di sotto del post da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo.

“Che emozione“, le scrive sotto Serena Autieri; “Auguri e benvenuto al piccolino” scrive un fan.

Poco tempo fa la foto col pancione

Un battesimo che ha lasciato il popolo di Instagram sorpreso dato che da tempo la Buscemi non aveva più volutamente fatto saper nulla della sua gravidanza. Prima di oggi l’ultimo post pubblicato dall’attrice risale all’11 settembre scorso quando con ancora un evidentissimo pancione la modella si trovava sulle coste della Sicilia, baciata dal sole al tramonto di Porto Palo.