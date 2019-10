Intervistata da Il Corriere della Sera, Cristina D’Avena scoppia in lacrime parlando dell’amico Manuel Frattini, recentemente scomparso. Una morte sopraggiunta all’improvviso, un arresto cardiaco che non ha dato scampo al noto coreografo e ballerino che nel panorama del musical, era un’icona.

Il dolore di Cristina D’Avena per l’amico e collega Manuel

“Volevo ritornare a cantare le mie canzoni coreografandole, come si faceva sul set di Bim Bum Bam. É sempre stato Manuel a guidarmi nei passi di danza e quindi non poteva essere che lui ad accompagnarmi in questa avventura“, racconta Cristina D’Avena, la cantante affranta dalla perdita dell’amico nonché spalla nella sua carriera, una figura importante nel passato ma che avrebbe ricoperto un ruolo centrale anche nel suo futuro.

“Era sempre pronto ad aiutarmi – dichiara la D’Avena a Il Corriere della Sera che ha accolto il suo grido di dolore – Adesso sono in crisi e non so come farò“.

La morte improvvisa di Frattini

La morte di Frattini, scomparso a soli 54 anni, ha segnato nel mondo dello spettacolo una giornata di lutto che nessuno era pronto ad affrontare. Proprio pochi giorni fa, proprio Frattini, aveva pubblicato uno dei suoi tanti scatti pubblicati su Instagram in cui annunciava la conclusione della sua recente tournée che aveva riscosso sì tanto successo da portarlo a ripersi.

Quel viaggio però che avrebbe dovuto riprendere a breve, è stato improvvisamente e bruscamente interrotto per sempre.

A riferire alla D’Avena che il suo amico Manuel era scomparso è stato il web: “Ho cercato in tutti i modi di trattenere le lacrime – ha raccontato la cantante che si trovava a Linate per uno dei tanti concerti – Per fortuna il mio pubblico se ne è accorto e ha iniziato ad applaudire prima che mi lasciassi travolgere dall’emozione“. Sempre a Il Corriere della Sera, la D’Avena: “Se n’è andato facendo la cosa che più amava al mondo, per lui il musical era tutto.

Attorno aveva i suoi amici più cari e i colleghi. È una cosa terribile e bella al tempo stesso. Sono certa che gli angeli lo abbiano accolto indicandogli tutto l’amore che lo stava circondando“.