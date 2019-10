Per domani sono previste piogge nel nord Italia, ma la perturbazione colpirà particolarmente forte soprattutto sulla Liguria, regione in cui è prevista una allerta arancione.

Meteo Liguria

Molta pioggia prevista già da questa sera e almeno fino a domani pomeriggio. Ad aggiungersi alla pioggia anche il forte vento che causerà mare agitato. Intanto, in via precauzionale, è già stata decisa la chiusura delle scuole per domani in molte zone tra cui nell’Arenzano, nel Savonese e nello Spezzino. Le scuole resteranno comunque aperte a Genova. Stando all’allerta di queste ore la pioggia potrebbe creare delle criticità idrogeologiche non solo in Liguria, ma anche in Emilia Romagna, in Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto.

Allerta anche a Milano

A Milano invece la pioggia e il vento forte terranno sotto scacco la città martedì intorno dalle 12 fino alla mezzanotte di mercoledì. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale. Intanto verranno monitorati i fiumi Seveso e Lambro ed è stata prevista l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della polizia locale.

Sotto la pioggia battente anche alcune zone del Piemonte: le valli Orco, Sangone, Lanzo, bassa Susa.

Da mercoledì le condizioni meteo miglioreranno su tutta la penisola.