Laura Chiatti è stata ospite di Detto Fatto e, nel salotto pomeridiano di Bianca Guaccero, l’attrice ha fatto una battuta hot sulla relazione con il marito Marco Bocci. Poi, Laura Chiatti ha anche parlato del rapporto con i suoi 2 bambini, Pablo ed Enea, scherzando sulle doti genitoriali del padre dei suoi bambini, il marito Marco Bocci, definendolo scherzosamente un “tenente“.

Il rapporto con i 2 figli

Laura Chiatti ha scherzato sul fatto che si è impegnata a dividere il suo tempo in maniera minuziosa con i suoi 2 figli, soprattutto dopo la nascita del secondogenito. L’attrice ha raccontato: “Avevo il terrore che il grande potesse soffrire del fatto che io comunque in quel momento potessi dare più attenzione al piccolo, che non dormiva mai.

Quindi, anche quando il piccolo dormiva, quelle rare volte, io facevo 4 ore con uno e 4 con l’altro, perché pensavo di fare un torto“.

Poi, quando Bianca Guaccero ha chiesto a Laura Chiatti se i suoi figli, Pablo ed Enea, la stessero guardando in TV l’attrice ha risposto con una battuta su suo marito Marco Bocci: “Sì, se il papà non li ha spediti a letto… Lui è molto rigido, molto tenente: a quell’ora si dorme, a quell’ora si gioca, invece per me è tutta una festa“.

La confessione sull’intimità con Marco Bocci

Nello studio di Detto Fatto, Laura Chiatti è stata truccata dal make up artist Simone Belli, suo grande amico. Laura Chiatti ha anche scherzato sul suo rapporto con il marito, Marco Bocci, in particolare sulla loro intimità. Bianca Guaccero ha chiesto al pubblico chi tra l’attrice e il make up artist avesse detto la frase: “Faccio l’amore due volte al giorno“.

Il pubblico ha indicato l’attrice ma lei ha risposto con un “scordatevelo“, anche se in realtà pare fosse stata proprio lei a fare la confessione hot, molto tempo fa, prima che iniziasse la sua storia d’amore con Marco Bocci.

Allora, Laura Chiatti ha spiegato: “Vi dirò la verità, era una battuta, fu mal interpretata perché mi chiesero questa cosa ma io risposi ‘molto più di 2 volte al giorno’“. Poi, l’attrice ha aggiunto: “Quando poi ci sono i bambini tutto un po’ cambia, diciamo che invece di 2 al giorno diventano 2 alla settimana, ecco“.