Non è certo la prima volta che Ambra Angiolini dedica un pensiero speciale ai suoi genitori. Mamma Doriana e Papà Alfredo rappresentano le sue colonne, tutto il serbatoio di quei valori che la spingono ogni giorno a mettere al centro del suo universo i 2 figli, Jolanda e Leonardo, nati dall’unione con l’ex Francesco Renga. Anche ora, che nella sua vita c’è un nuovo amore, quello per Max Allegri, per l’ex ragazza di Non È La Rai la famiglia è sempre al primo posto.

Lo scatto che l’attrice pubblica questa volta è fortemente rappresentativo di tutta la gioia e l’allegria con cui Doriana e Alfredo hanno riempito l’infanzia di Ambra.

Le radici forti di Ambra

Un selfie di coppia simpatico, con tanto di bacio alla fotocamera: i genitori di Ambra sono così buffi, ma allo stesso tempo spontanei, che l’Angiolini non può fare a meno di condividere con i suoi follower l’amore che prova per loro, le due persone che rappresentano le sue radici. “Che poi alla fine questa è la foto più giusta, quella da pubblicare oggi. Radici forti con BOCCUCCIA! Scaccia mostri Giornata mondiale del sorriso, l’ho deciso io, campioni del mondo!” scrive nella didascalia che accompagna lo scatto.

Tantissimi i complimenti che giungono nei commenti al post da parte della rete, guardando quel ritratto di coppia.

“Parte fondante del tuo coraggio” scrive qualcuno.

L’amore per la famiglia

Spulciando il suo profilo se ne trovano tanti di post dedicati alla mamma e al papà. Uno in particolare salta all’occhio e raffigura la famigliola in campeggio, con un’Ambra ancora bambina. Ma si vede, leggendo la didascalia che accompagna la foto ricordo, che Ambra è molto legata a quei momenti, ed è grata ad i suoi genitori per averli resi “momenti felici”. Mentre qualcun’altro si congratula con loro per essere sempre e comunque una squadra.