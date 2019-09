È iniziata una nuova fase nella storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Dopo una vacanza all’insegna della natura selvaggia in Sudafrica, e dopo la notizia dello slittamento del matrimonio al 2021, Max e Ambra si trovano ora sotto lo stesso tetto. I due, infatti, sono andati a vivere insieme a Brescia: è Chi a riportare il pettegolezzo. Ma anche la figlia di Max sta facendo parlare di sé: Valentina Allegri si è improvvisamente cancellata da Instagram e le motivazioni rimangono misteriose.

Max e Ambra nella casa allargata di Brescia

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno lavorando per sistemare un nuovo nido d’amore, stando alle dichiarazioni di Chi.

La decisione sarebbe stata presa dalla coppia al ritorno dal viaggio in Sudafrica. La famosa showgirl avrebbe deciso di ampliare la propria abitazione a Brescia per far posto a Max e a tutto ciò che comporta vivere una vita insieme. Un passo importante per una coppia innamorata e felice. L’ex allenatore della Juventus aveva annunciato, a maggio, di volersi prendere un anno sabbatico per dedicarsi alla famiglia e agli affetti. Quale momento migliore, quindi, per sistemarsi con la bella fidanzata? Nel 2021 forse vedremo Max e Ambra convolare anche a nozze. Ma la coppia non va di fretta: l’amore e l’affiatamento ci sono già, ed è questo che conta.

Cos’è successo a Valentina Allegri?

Valentina, figlia di Massimiliano Allegri, ha abbandonato Instagram. La notizia giunge improvvisa e, soprattutto, inaspettata: la figlia di Max era molto seguita sui social e godeva di una certa popolarità. Sembra che la ragazza non abbia fornito alcuna spiegazione e sia svanita nel silenzio e nello stupore generale. Esiste forse un legame fra questa decisione radicale di Valentina e la fine della sua relazione con Piero Barone de Il Volo? O che ci sia di mezzo, come altrettanto si vocifera, lo zampino di papà Massimiliano?

*immagine in evidenza: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Fonte: Chi