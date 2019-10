Elodie Di Patrizi è senz’ombra di dubbio una delle cantanti più seguite e apprezzate del momento. Oltre ad avere successo dal punto di vista professionale, la bella e brava cantante sta vivendo un periodo di serenità anche in amore, al fianco di Marracash. Oggi scopriremo assieme qualcosa di più sulla sua famiglia: Elodie sembra avere un rapporto davvero speciale con la madre.

Il rapporto con mamma Claudia

Ormai cantante affermata, Elodie ha sempre potuto contare sul sostegno della sua famiglia. Il rapporto con i proprio genitori, però, è cambiato nel corso del tempo. La cantante, infatti, non ha preso bene la decisione della madre e del padre di divorziare, tanto da decidere di trasferirsi da sola in Puglia.

Con il passare del tempo, però, tutto è tornato alla normalità e tra Elodie e i suoi genitori vi è soltanto tanto affetto.

La mamma di Elodie si chiama Claudia Marthe ed è un’artista francese. Marthe ha gli stessi tratti del viso della figlia, tanto che con Elodie sembrano due vere e proprie gocce d’acqua. Sportiva e dal fisico esplosivo, mamma Claudia ha dovuto fare i conti con una malattia. A tal proposito Elodie, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, aveva dichiarato: “Il rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo, lei è molto esuberante, particolare, viene da una cultura diversa.

Mia mamma è stata male ma tutto si è risolto per il meglio per fortuna“. Per poi aggiungere: “Io ho un brutto rapporto con la memoria, mi dimentico tutto e quindi non saprei dire come stavo allora“.

Anche il padre è un artista

Fortunatamente, oggi la mamma di Elodie sta bene e attraverso i social pubblica i suoi quadri eccentrici ed originali. Anche il papà di Elodie è, a sua volta, un’artista. Si tratta, infatti, di un bravissimo fotografo, in grado di catturare i vari momenti della vita quotidiana, cogliendone anche gli aspetti più nascosti.

Vista la famiglia molto votata all’arte, quindi, è facile intuire la creatività e bravura di Elodie. Per completare il quadro familiare, infine, c’è la sorella minore Fey.