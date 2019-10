“Sono pazzo di Monica Bellucci”. In tanti condividono questo pensiero sulla splendida attrice italiana. Ma a volte queste confessioni arrivano da chi meno te lo aspetti. Tipo Gianni Morandi. Il cantante ed attore, fra i più amati dal pubblico italiano, ha inoltre rivelato altri dettagli nella sua intervista a Tv, sorrisi e canzoni. Ad esempio, la gelosia di sua moglie Anna Dan per le attrici che lavorano con lui. Ma ha parlato anche di ambiente, hater online e dell’imminente uscita della fiction dove è protagonista.

Dalla gelosia di Anna alla questione ambientale

“Sono pazzo di Monica Bellucci. Anna lo sa, ed è gelosissima”, ha confessato Morandi a Tv, sorrisi e canzoni.

Ma la moglie Anna Dan, presente durante l’intervista, ha negato. “Gianni non mi ha mai dato motivo di essere gelosa”. Ma oltre al simpatico siparietto coniugale, c’è stato spazio anche per tematiche più profonde. “Vorrei cambiare il sentimento di diversità che scatena l’odio. Se gli individui si sentissero tutti fratelli e uguali non ci sarebbero guerre. Se comprendessimo che siamo figli dello stesso Dio e dello stesso Pianeta si risolverebbe anche la questione ambientale che tanto ci preoccupa”. E sugli hater del web, Gianni ci scherza su: “La mia pagina Facebook senza hater è noiosa.

Mi mancano se non vengono a trovarmi”.

Da venerdì Gianni Morandi torna in tv

Gianni Morandi si prepara inoltre a tornare sul piccolo schermo. Da questo venerdì 18 ottobre, andrà infatti in onda su Canale 5 la terza stagione de “L’isola di Pietro”. La fiction che lo vede protagonista nel ruolo di Pietro Sereni ripartirà dunque dopodomani, alle ore 21.20. La nuova stagione è composta da 12 episodi, che andranno in onda in 6 puntate. Al suo fianco, figurano Francesco Arca, Chiara Baschetti e Francesca Chillemi. Durante l’intervista ha scherzato anche sul suo ruolo di capofamiglia, diverso da quello nella fiction, dove è per tutti un punto di riferimento.

“Non mi danno retta! Da cinque anni ormai continuo a fare la stessa battuta a tavola o nelle riunioni di famiglia: ‘Da quando ho compiuto 70 anni non mi ascolta più nessuno’. Insomma, ‘Il vecchietto dove lo metto’ di Modugno”.

Foto a sx: Instagram @morandi_official. Foto a dx: Immagine di repertorio