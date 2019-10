Il Cantante Mascherato è il nuovo show musicale che sta spopolando in molti Paesi: dagli Usa all’Australia alla Thailandia. Il format Masked Singer nasce in Corea del Sud e nell’edizione italiana vedrà alla conduzione la veterana di Rai 1 Milly Carlucci.

La conduttrice ha rivelato alcune particolarità del nuovo show e la data d’inizio è già stata diffusa, così come quella dell’ormai appuntamento certo con Ballando con le stelle.

Il nuovo show musicale approda in Italia

Secondo quanto riportato dal sito BitchyF, The Masked Singer – Il Cantante Mascherato dovrebbe debuttare sugli schermi di Rai 1 il prossimo 10 gennaio. Alla conduzione del nuovo esperimento ci sarà Milly Carlucci, che già in un’intervista rilasciata a Tvblog si diceva entusiasta del nuovo progetto.

“Ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los Angeles per vederlo da vicino”, aveva dichiarato la conduttrice, “Tutto è nato quando ho visto la prima puntata del programma andata in onda su Fox negli Stati Uniti; mi sono agitata, ho detto ‘Guarda che roba!”.

Milly si dice fiduciosa del successo del programma: “Ora sta andando in onda in Germania, su una piccolissima emittente che normalmente fa il 3-4% di share, il programma è salito al 14% e nel target commerciale è arrivato al 37%.

Un botto. A settembre partirà in Francia, Inghilterra, Messico ed Australia”.

Ma bisognerà aspettare il verdetto del pubblico italiano per conoscere il futuro dello show.

Il grande ritorno di Ballando con le stelle

Il Cantante Mascherato non sarà però l’unico impegno che terrà occupata la celebre conduttrice. Infatti il prossimo anno torna di consueto l’appuntamento con Ballando con le stelle, programma di punta di Rai 1 che giunge alla sua 15esima edizione.

Sempre secondo quanto riporta BitchyF, lo show ballerino dovrebbe partire 2 mesi dopo il nuovo show, quindi sabato 28 marzo.

Sono molti i rumors sui possibili concorrenti, ma i nomi più quotati al momento sono quelli di Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco, Francesca Piccinici e Gabriel Garko.