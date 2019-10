Gabriele Pippo e Silvia Maturani sono usciti insieme da Temptation Island vip. Il loro è stato uno dei falò dall’esito più sorprendente di questa edizione e molti pensavano che dopo quanto successo nelle settimane vissute divisi, per loro il lieto fine avrebbe trovato una risposta nella vita separata. Niente da fare, la coppia, nonostante qualche titubanza, lascia il programma insieme e a qualche giorno dalla messa in onda arriva il messaggio di Pippo Franco.

Le parole di Pippo Franco

Dopo le critiche seguite al finale di Temptation Island vip, in soccorso del figlio arriva Pippo Franco. “Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione.

Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro. Cit. Chaplin“, scrive invitando il figlio a non preoccuparsi delle critiche.

Lunedì sera Silvia Tirado ha incontrato il fidanzato al falò e non ha avuto dubbi: “Ho vissuto questa esperienza senza freni, come se non fossi fidanzata“. La delusione di Gabriele però era forte: “Non è la rabbia che mi monta, ma il dispiacere, perché io questa ragazza l’ho amata con tutto il cuore. Era la mia piccola, io la proteggevo e avrei fatto qualsiasi cosa per lei.

Non so cosa sia successo, non l’ho riconosciuta in questi giorni e questa cosa mi ha sconvolto. Rabbia no, solo dolore“. Alla fine però, l’amore pare abbia vinto su tutto.

Guarda il video