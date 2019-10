Dopo l’ultima puntata che ha visto protagonista il cantante di fama internazionale Mika, le anticipazioni della puntata del 20 ottobre di Domenica In prospettano un altro pomeriggio interessante. Innanzitutto, la prossima domenica, sarà il compleanno di Mara Venier che andrà in onda festeggiando quindi in diretta. Come riferisce Tvblog, tra gli ospiti attesi per la prossima puntata ci sarebbero il presentatore Carlo Conti e il rapper Clementino, il cast de Il Paradiso delle signore e poi anche due attori molto amati dal pubblico: Barbara De Rossi e Alessandro Siani.

Le anticipazioni della prossima puntata di Domenica In

Mara Venier si prepara a festeggiare il suo compleanno nello studio di Domenica In e nel suo salotto siederanno tantissimi ospiti.

L’ospite che “Zia Mara” intervisterà in modo più approfondito rispetto agli altri sarà il conduttore Carlo Conti che avrà modo di parlare della sua carriera e della sua vita alla padrona di casa. Sembra invece che il protagonista d’eccezione del consueto “momento musicale” della trasmissione sarà il rapper Clementino che il 3 maggio scorso ha pubblicato il suo nuovo album Tarantelle.

Spazio a Il Paradiso delle signore

Una fetta importante di Domenica In sarà dedicata a Il Paradiso delle signore, la popolare fiction Rai.

Sembra che il cast sarà ospite di Mara Venier dopo la messa in onda della prima puntata della quarta stagione, lo scorso lunedì, il 14 ottobre. La soap opera ispirata al romanzo di Émile Zola Al Paradiso delle signore avrà dunque uno spazio dedicato. Oltre al cast della serie televisiva, ci saranno anche due attori di primo rilievo nel panorama delle recitazione. Mara Venier ospiterà infatti nella prossima puntata di Domenica In l’attore comico Alessandro Siani.

Pare che tornerà in studio anche l’attrice Barbara De Rossi, dopo essere stata ospite della trasmissione la scorsa domenica condividendo parte del suo spazio con l’attore Ronn Moss con cui si è consumato un siparietto comico.

Infatti, davanti ad una Mara Venier intenzionata a capire se tra i due, Ronn Moss e Barbara De Rossi, nel lontano 1985 ci fosse stato un flirt le risposte evasive di entrambi hanno generato ilarità nel pubblico.