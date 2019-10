Durante la puntata di mercoledì 16 ottobre di Chi L’Ha Visto la storica conduttrice Federica Sciarelli si è trovata a fare i conti con uno spettatore irrispettoso.

Nel corso di una delle telefonata, momento importante della trasmissione che cerca di mettere in contatto le famiglie di persone scomparse con i loro cari, un presunto “segnalatore” ha esordito con una parolaccia in diretta. La Sciarelli ci ha tenuto subito a scusarsi con il suo pubblico per l’increscioso episodio. Autore della bravata è il ben noto Michele Caruso, haters della Sciary e della trasmissione.

La parolaccia in diretta

Le tematiche di Chi L’Ha Visto trattano argomenti delicati e che richiedono una certa serietà e un dato rispetto, visto che coinvolgono il dolore di intere famiglie.

Eppure c’è chi non si rende conto di questa circostanza e telefona in studio, collegandosi con la diretta, come fanno alcuni segnalatori solo per disturbare e creare imbarazzo.

Quando ieri Sciarelli ha dato la parola a quello che credeva essere la fonte di una segnalazione si è sentita rispondere così: “Sono Michele Caruso, vaff***lo!“. Un insulto che ha lasciato la conduttrice di stucco, mettendo a dura prova il suo sangue freddo.

La risposta della Sciarelli

Lo smarrimento è durato ben poco, la Sciarelli ha subito ripreso il controllo ripristinando l’ordine in studio e commentando, con la consueta eleganza, la trovata di cattivo gusto.

“La mamma dei cretini è sempre incinta” ha detto la conduttrice ricordando un vecchio detto. Si tratta di una vecchia conoscenza di Chi L’Ha Visto, come ricorda la stessa Federica, non è la prima volta che quest’uomo chiama in redazione solo per fare piazzate. Non è mancato un pizzico di autoironia: “Me la sono beccata tutta. Ora spero di essere ripresa da quei siti che parlano di noi conduttori!“.

Infine Federica Sciarelli si scusa con il suo pubblico, mettendo in chiaro che non sono loro i destinatari dell’insulto: “Ovviamente il vaff… non era rivolto a voi, ma a noi“.

L’ambiente e lo staff però sembrano ancora disorientati, perché quando la conduttrice si sposta all’interno dello studio gli addetti ai lavori sbagliano l’inquadratura. La Sciarelli anche qui ha la battuta pronta per sdrammatizzare: “Stasera mi fate gli scherzi anche voi? Potete farmi un’inquadratura normale?…“.