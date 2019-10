La notizia sarebbe stata di quelle clamorose e avrebbe potuto far sognare milioni di telespettatori: Adriana Volpe e Giancarlo Magalli insieme al Grande Fratello Vip. La suggestione arriva dalle pagine del settimanale Oggi che ha assicurato che la conduttrice sarà una delle prossime concorrenti del reality. Per quanto riguarda Magalli, invece, arriva secca la sua smentita.

La pazza idea dei vertici Mediaset

È una delle coppie più discusse della storia della televisione degli ultimi anni e il loro battibecco ai tempi de I Fatti Vostri ha riempito pagine e pagine di giornali: stiamo parlando di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Dal settimanale Oggi è stata ventilata l’ipotesi di una possibile “reunion” all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, nella nuova edizione targata Alfonso Signorini in onda da inizio 2020.

La conduttrice, secondo il settimanale, sarà ufficialmente una delle nuove concorrenti del reality e la pazza idea di avere all’interno della Casa di Cinecittà anche il collega rivale avrebbe potuto far sognare tutti quanti. Ma, secca e senza giri di parole, è arrivata la smentita del diretto interessato con un post sul suo profilo Facebook.

“Nessuno mi ha proposto una cosa simile“

Giancarlo Magalli ha categoricamente annullato l’ipotesi di una sua partecipazione al reality, non solo in qualità di concorrente ma anche come semplice ospite.

Il conduttore ha rivelato di non aver ricevuto nessuna chiamata da Mediaset per proporgli un’offerta di questo tipo e conferma di essere ancora sotto contratto con la Rai. Questo il suo post che chiarisce ogni dubbio: “Vorrei essere preciso e pacato:leggo sui soliti siti di una mia partecipazione al Grande Fratello VIP come ospite o addirittura come concorrente. Non so chi abbia messo in giro questa voce, ma vi assicuro che è infondata. Nessuno mi ha proposto una cosa simile e se anche lo facessero la vedrei molto difficile.

Non per antipatia verso altri concorrenti, né per avversione al programma, ma per il semplice fatto che la mia trasmissione I Fatti Vostri va avanti fino a fine maggio e che il mio contratto Rai non mi consente di andare, sia ospite che a pagamento, in programmi della concorrenza. In ogni caso Alfonso Signorini, che è anche un mio vecchio amico, non si è mai sognato di farmi questa proposta. Chiaro?“.