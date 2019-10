Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, ex colleghi, sono da anni protagonisti di pagine e pagine di gossip. A “legarli” una decennale insofferenza, che affonda le sue radici nei tuoi della loro collaborazione ad I Fatti Tuoi. Un’antipatia maturata negli anni e finita addirittura tra le aule di tribunale e di cui ancora oggi si parla.

Ebbene a rimetterli insieme potrebbe essere Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, unico presentatore della prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe stare ordendo uno dei faccia a faccia più attesi della storia della tv contemporanea.

L’indiscrezione

È Alberto Dandolo a lanciare la bomba, lo attraverso la sua rubrica su settimanale Oggi, in cui descrive i termini di questo scenario.

“A Cologno Monzese gira voce che gli autori sognino la presenza di Giancarlo Magalli” si legge sulla rubrica di Dandolo, il quale ha poi aggiunto: “Anche solo per una sera”.

Ora, alla luce del fatto che l’ingresso di Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip è quotata al 99%, una voce del genere fa salire di gran lunga l’attesa per il reality. Un incontro in TV tra Magalli e la Volpe potrebbero dare vita ad un confronto memorabile e senza precedenti che potrebbe tenere il pubblico incollato alla TV.

Insomma per Sognorini sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Freniamo gli entusiasmi

“Visto che il rapporto tra i due ex colleghi è finito davanti ai giudici l’ipotesi sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah, saperlo…” si legge ancora sulla rubrica di Dandolo.

Mentre Dandolo ci serve ben impacchettata questa eventualità, subito trova subito il modo per tenere a freno i nostri entusiasmi e fa notare tutti gli ostacoli che potrebbero mandare all’aria questo piano. Primo fra tutti i vincoli che legano Magalli alla Rai, sicuramente non faciliterebbero una sua incursione in casa Mediaset. E ovviamente c’è la querelle ancora in atto tra Giancarlo e Adriana.

Congetture

Quelle che abbiamo in mano fino ad ora non sono che pure congetture. Dopotutto il Grande Fratello Vip sembra ancora lontano, essendo slittata la data del suo debutto, e il cast ancora sotto chiave.

Tuttavia qualche nome, insieme a quello della Volpe, è già saltato fuori: Michele Cucuzza, Antonella Elia e Paola Di Benedetto sono quelli più accreditati.