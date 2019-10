Luca Onestini ha conquistato il pubblico del Grande Fratello con la sua dolcezza e soprattutto attaccamento alla famiglia, dimostrato anche in occasione del reality vissuto dal fratello, Gianmarco Onestini. Nei giorni scorsi ha pubblicato un dolcissimo post dedicato alla nonna che non è passato inosservato, a riprova della dedizione con cui vive i rapporti famigliari.

Luca Onestini e la nonna

“Ogni volta che torno a casa, passo subito da te. Mi guardi, parliamo, sorridiamo. Poi mi “sgridi”. Mi sgridi perché vivo lontano.. “Ma cosa vai a fare fin laggiù?” Io sto sempre zitto“, racconta Onestini. “C’è forse una risposta “accettabile” per giustificare ad una nonna la distanza del proprio nipote?

Non penso. Ti ristringo la manina, mi sorridi, sono felice. Torno presto Nonna, te lo prometto“, aggiunge poi. In foto lui e la nonna si stringono le mani, da una parte quelle grandi di Luca e dall’altra quelle esili della nonna. Sotto il post arriva anche il commento della fidanzata Ivana Mrazova, che lascia un bel cuore rosso a testimonianza che la coppia è certamente la più dolce della tv.

Qualche giorno fa la coppia si è dovuta dividere, ma solo per poco. Ivana ha voluto rassicurare tutti spiegando sulle Instagram Stories come stanno le cose: “Ragazzi vi volevo dire che per qualche giorno io e Luca ci separiamo.

Lui va dalla sua famiglia. Mi mancherà!“. Poco dopo Luca conferma l’allontanamento solo momentaneo, ironizzando: “Ecco bene così non lo potete più dire che ci siamo lasciati“. E specifica: “Vado a fare un po’ di cose a casa che devo sistemare un po’ di robe. Lei deve sistemare qua, sennò me la portavo con me. Ma lunedì torno!“.