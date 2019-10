Arriva in questi momenti una drammatica notizia dalla provincia di Milano, precisamente da Besate. Secondo quanto filtra in questi momenti dalle fonti locali e dalle agenzie stampa, un pullman con a bordo un numero alto e non definito nel dettaglio di bambini sarebbe uscito di strada. Secondo i primi aggiornamenti che riescono a filtrare, la situazione sarebbe stata definita come una “maxi emergenza” ma in relazione al numero delle persone coinvolte dall’AREU, come riporta Askanews. Per il momento non sembra che ci siano vittime e i bambini godrebbero di buone condizioni di salute.

::: ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO :::