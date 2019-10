Archiviata la turbolenta pagina sentimentale andata in scena a Temptation Island Vip, per Nathalie Caldonazzo si è aperto un nuovo capitolo di vita con l’addio ad Andrea Ippoliti. Una rottura seguita da un importante bagaglio di interrogativi da parte del pubblico. Su tutti, quello sul tenore del rapporto tra la showgirl e i tentatori del reality. La Caldonazzo ha risposto a questa domanda dei fan direttamente su Instagram, spiegando come stanno le cose.

Nathalie Caldonazzo: i rumor su un nuovo amore

Da giorni si rincorrono le ipotesi su un nuovo amore per la showgirl, che con una foto in compagnia del tentatore Ricky Costantino ha infiammato il web.

Lo scatto li vede insieme in auto, secondo alcuni come una vera coppia, ma la didascalia vuol chiarire ogni sospetto: “Good vibes Only …#amicizia#complicita#allegria#serenita#mylife“.

Eppure i fan continuano a chiedersi quale sia il legame tra l’ex stella del Bagaglino e i protagonisti single del reality delle tentazioni. Un quesito a cui ha voluto rispondere, una volta per tutte, sfoderando la sua proverbiale eleganza.

La showgirl chiarisce sui social

“Perché ti fai vedere sempre con tutti i tentatori di Temptation? Vuoi creare invidia a qualcuno?“: è questa la domanda che ha spinto Nathalie Caldonazzo a rispondere via social per dissolvere ogni dubbio su un presunto flirt in corso e sulla sua presunta voglia di ‘rivincita’ nei confronti del suo ex fidanzato Andrea Ippoliti.

Per mettere a tacere tutti ha scelto un canale diretto, affidando la sua verità a una delle Instagram Stories che affollano il suo profilo: “No, guarda, con i tentatori c’è veramente una bella e sana amicizia, non c’è assolutamente nulla, siamo grandi amici. Sono persone fantastiche, io non assolutamente ‘far rosicare’ nessuno perché non me ne può fregà de meno“.

Instagram Stories di Nathalie Caldonazzo

A rincarare le certezze sulla sua posizione, ha pubblicato una foto che la vede insieme a 3 dei tentatori del format, a cui ha fatto una dolcissima dedica: “Avrei sempre voluto tre fratelli così…… per fortuna la vita mi ha regalato tre amici speciali“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Nathaly Caldonazzo, dimensioni modificate