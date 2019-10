C’è un nuovo arrivato sotto il tetto di Alessia Marcuzzi ed è il piccolo Brownie, un cucciolo di barboncino marroncino molto somigliante ai due cagnolini di Michelle Hunziker, Leone e Lilly. A quanto pare, Alessia Marcuzzi si è ispirata ai cuccioli della collega per scegliere il piccolo Brownie che sembra aver già fatto breccia nel cuore di sua figlia, la piccola Mia.

Alessia Marcuzzi, Mia e Brownie

Non c’è che dire, il cucciolo di Alessia Marcuzzi è veramente uno splendore e, a giudicare dalla fantastica accoglienza che gli ha riservato la piccola Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, sembra che essersi già ambientato sotto il tetto della conduttrice.

Ieri, Alessia Marcuzzi ha presentato Brownie ai suoi follower pubblicando alcuni scatti su Instagram che immortalano il cucciolo insieme a sua figlia.

Ovviamente le foto hanno fatto immediatamente incetta di like. Queste le parole che accompagnano il post di Alessia Marcuzzi: “Benvenuto Brownie…. Siete due scapigliati arruffati“. Neanche a dirlo, sotto il post di Alessia Marcuzzi, sono tantissimi i commenti di apprezzamento per il piccolo Brownie. Tra questi anche quello di l’ex naufrago de L’Isola dei famosi Luca Vismara che ha subito notato la somiglianza con il suo cucciolo e ha scritto: “Ma è uguale al mio appena preso!!!

“.

La somiglianza con i cani di Michelle Hunziker

Impossibile non notare la somiglianza tra il piccolo Brownie di Alessia Marcuzzi e i due cagnolini di Michelle Hunziker, Lilly e Leone. Sono in effetti tutti e 3 dei barboncini e anche il colore è molto simile. Che ci sia una “moda dei barboncini” dilagante tra i vip? Non è dato saperlo ma, in ogni caso, è pur vero che le due conduttrici sono molto amiche quindi si può immaginare che Alessia Marcuzzi abbia tratto ispirazione dalla collega per scegliere la razza del cucciolo.