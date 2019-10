Claudio Cecchetto sta male: il notissimo dj ha avuto infatti un malore ieri sera durante la presentazione dell’ultimo disco del duo Benji & Fede, Good Vibes, avvenuto all’hotel Nhow a Milano.

Il dj, il giorno prima, aveva partecipato al funerale della madre.

Si attendono aggiornamenti

Non si hanno notizie chiare su quali siano le attuali condizioni cliniche del dj, che ha 67 anni ed è originario di Ceggia (Venezia).

Gli ultimi giorni erano stati molto difficili per Claudio Cecchetto. Il Dj aveva infatti dovuto far fronte a un dolorosissimo lutto, la morte di sua madre Ines. Cecchetto aveva omaggiato la donna con due post commemorativi su Instagram in cui la salutava per sempre con amore e tenerezza: oltre ad una foto della madre aveva anche pubblicato uno scatto di gruppo con tutti i nipoti.

Nonostante il momento complesso, comunque, non aveva fermato gli impegni lavorati ie ieri sera si era recato senza problemi alla serata per Good Vibes. Il suo entourage per ora non ha fatto alcun commento, così come non sono apparsi aggiornamenti sui suoi profili ufficiali. Per ora si può solo sperare in una buona notizia.