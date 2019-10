Prima che diventasse dominio di Federica Sciarelli, Chi l’ha Visto aveva un’altra Regina: Daniela Poggi. La conduttrice e attrice è stata alla guida del programma dal 2000 al 2004 ma nella sua carriera non si contano i film e le fiction in cui ha recitato. Quello che molti di voi, probabilmente, non sanno è che nel suo curriculum si può annoverare anche l’esperienza formativa di una notte in prigione.

In carcere a Londra

A confessarlo è stata la stessa Poggi nel corso di un’intervista con Caterina Balivo. Durante il programma Vieni Da Me, la poliedrica Daniela ha confessato di essere finita in carcere insieme al suo fidanzato dell’epoca, quando si trovava a Londra, parecchi anni prima.

La confessione ha lasciato sorpresi sia la conduttrice che il pubblico in studio: “A 19 anni sono andata a studiare a Londra. Appena arrivata, mi innamorai di un attore e andai per 30 sere di fila a vederlo in teatro. La quinta sera entrai in camerino, uscimmo insieme… Poi la polizia ci fermò, avevamo bevuto un po’ troppo. Ci fecero il palloncino. Abbiamo trascorso una notte in galera”. Una svolta da ragazzaccia che nessuno si aspettava e che la Poggi ha poi immediatamente corretto con una dichiarazione riparatoria: “Ovviamente non bisogna farlo, mai bere e mettersi alla guida”.

Daniela Poggi a Vieni Da Me

Un’esperienza dolorosa a Chi l’ha Visto

Professionalmente parlando, abbiamo visto la Poggi nella fiction L’Allieva proprio quest’anno. “Sul lavoro mi hanno un po’ incasellato, ma io sono una persona vivace” ha dichiarato la conduttrice. E sul suo passato a Chi l’ha Visto, divenuto ormai un programma cult, confessa: “E’ stata un’emozione incredibile rivedermi. Mi ricordo che ero molto agitata, appena vedevi la luce rossa accendersi in camera, tu entravi nelle case di milioni di persone”. La Poggi ha poi ricordato un caso estremamente doloroso, quello di una figlia che aveva denunciato la scomparsa della madre malata di Alzheimer.

Qualche tempo dopo, anche la madre della conduttrice si è ammalata della stessa patologia: “Non perdiamo mai l’occasione di dare un abbraccio, un bacio, un saluto. Perché potrebbe essere l’ultima volta in cui lo facciamo. Sarà l’età, che mi fa commuovere sempre”.