Una volta arrivata di fronte al microfono di Un giorno da pecora, Elisa Isoardi si è del tutto sbottonata sulla sua passata relazione con il leader della Lega. Quello che emerge è il ritratto di una donna gelosa che non si è fermata di fronte ad una password.

Elisa Isoardi gelosa di Matteo Salvini

Elisa Isoardi non si è fermata di fronte a nulla o meglio, la sua gelosia arrivata al culmine non ha saputo porsi limiti e quel cellulare di Salvini tra le mani lo ha avuto più volte. Come racconta lei intervistata a Un giorno da pecora, qualche volta lo ha solo consultato per scoprire quello che probabilmente già a monte un po’ sospettava, a volte lo ha avuto tra le mani per poi lasciarlo cadere a terra.

“Conoscevo la password del suo telefono – rivela in radio – Ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose“.

Nessun amore per la conduttrice de La prova del Cuoco

Tuttavia, nonostante le loro strade si siano divise ormai da mesi e mesi, i rapporti rimangono cordiali e civili, memori del grande affetto e amore che c’è stato in passato.

“Se l’altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? – dichiara la Isoardi, in riferimento al malore che ha sorpreso Salvini mentre viaggiava verso Trieste – Certo, ci mancherebbe“. Il suo cuore al momento non ha saputo però colmare il vuoto lasciato dalla passata relazione ma su questo fronte, la conduttrice de La Prova del Cuoco, è molto ironica: “Vi pare? Giro con un cane in borsa, è proprio simbolo della zitella“. Nella sua vita sostanzialmente non è cambiato molto e la Isoardi è una persona serena e molto convinta delle scelte fatte, anche le più dolorose ma molto sincere e coerenti.