Il noto comico lanciato da Zelig nel 2003 e divenuto volto di punta Tale e Quale Show negli anni passati è stato ospite a La Vita In Diretta. Nel salottino di Rai 1 accanto a Lorella Cuccarini, Gabriele Cirilli ha raccontato i nuovi progetti teatrali che stanno per prendere il via, Mi Piace… Di Più e Cirque du Cirll.

La chiacchierata con la Cuccarini è stata un modo anche per raccontare al pubblico la parte più nascosta di sé. Cirilli ha infatti rivelato di aver sofferto di depressione, approfondendo i momenti difficili della sua vita. Ma ha anche raccontato di cose molto belle come la profonda amicizia che lo lega a Flavio Insinna e alla sua famiglia o l’esperienza a Tale e Quale Show, dove per anni è stato presenza fissa.

Qui la scorsa settimana è tornato in vesta di ospite speciale.

La fede, un’ancora di salvezza

Appena arrivato in studio Lorella Cuccarini non ha potuto fare a meno di notare la forma smagliante in cui il suo ospite ha fatto l’ingresso. Gabriele Cirilli ha spiegato di aver buttato giù qualche chiletto dopo aver affrontato un problema di salute. Nulla di grave, rassicura poi gli spettatori, solo qualche colica renale, la cui degenza lo ha costretto ad una dieta che si è rivelata un punto a suo favore.

Le coliche, però, sono una bazzecola se paragonate al periodo di depressione di cui l’attore ha svelato di aver sofferto. Un momento molto difficile per lui, che è riuscito a lasciarsi alle spalle solo aggrappandosi all’ancora di salvezza. Molto devoto, Gabriele Cirilli, con l’aiuto della fede ha ritrovato la sua serenità. Quando lo confessa fa notare come molti sembrano quasi vergognarsi della loro devozione, ma a quel punto interviene Lorella Cuccarini, che condivide questo pensiero ribadendo che non c’è nulla di cui vergognarsi.

Una nuova prospettiva

Ora Cirilli è tornato in pista e novembre per lui sarà un mese disseminato di date importanti.

Anzitutto torna a calcare i teatri con il suo spettacolo Mi Piace… Di Più, e poi c’è questo nuovo progetto Cirque du Cirill che porterà in giro un vero e proprio circo allestito su un binario comico e i cui membri, dal funambolo al giocoliere, passando per l’illusionista.

Insomma, star dello spettacolo, ma anche talent scout, Gabriele Cirilli è tornato più carico che mai.