Un bambino di 5 anni versa in gravissime condizioni dopo essere precipitato, a quanto pare, dalla tromba delle scale nella scuola elementare in cui studia, a Milano.

In ospedale in codice rosso

I soccorsi sono stati immediati e il piccolo è stato subito portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Non si hanno informazioni riguardanti la dinamica del fatto. Oltre al 118, sul posto, sono accorsi anche i carabinieri.

Secondo una prima versione dei fatti, il piccolo sarebbe stato solo al momento dell’incidente. Potrebbe aver cercato di scavalcare una ringhiera.

Ha un grave trauma cranico

Aggiornamento ore 14.44: il piccolo risulta essere ancora in gravissime condizioni.

Al momento pare si trovi in sala operatoria per diminuire la pressione intracranica, che al momento è a livelli alti per via di un trauma cranico piuttosto grave.

A quanto pare la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di 10 metri: il bimbo, alle 9.45 circa di stamattina, si sarebbe inerpicato lungo la ringhiera per poi andare giù.

Pare si stia considerando l’idea di aprire un fascicolo per lesioni colpose. Ad Ansa, la madre di uno degli alunni della scuola ha dichiarato: “Sono davvero scossa, non so davvero come possa essere successa una tragedia del genere, tra l’altro la ringhiera delle scale è molto alta“.

Su qeust’ultimo particolare pare siano in molti a concordare.