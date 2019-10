Con un lungo post apparso su Instagram, Alba Parietti ha ricordato quella terribile notte tra il 17 e il 18 ottobre, quando Luana la fidanzata del figlio Francesco perse la vita in un incidente stradale.

Quella era la notte del suo compleanno e Luana compiva 25 anni. Oggi di anni ne avrebbe 38, e la showgirl non dimentica il dolore di quei giorni. Nonostante sia passato del tempo quella ferita rimarrà per sempre aperta. “Quel giorno e in quelli successivi capiì cos’è l’inferno“.

Un dolore indelebile

Luana morì nel giorno del suo 25esimo compleanno. Una scomparsa prematura che lasciò senza parole e sotto shock la sua famiglia e tutti quelli che l’amavano.

Tra questi anche la Parietti e suoi figlio, che all’epoca ne era il fidanzato.

Luana, quella notte, finì fuori strada per evitare di travolgere un ciclista. L’impatto le fu fatale e perse la vita, lasciando un vuoto incolmabile nei suoi cari, che ancora non riescono a farsene una ragione. Alba la ricorda a distanza di 13 anni dalla morte con un post su Instagram. Una foto in bianco e nero di una Luana sorridente e al telefono, con una lunga dedica che esprime il dolore indelebile che ha segnato in ha potuto conoscerla.

Il post