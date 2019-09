Emma Marrone ha sconvolto fan e colleghi in questi giorni. Il suo annuncio di un momentaneo stop lavorativo a causa di problemi di salute ha suscitato diversi interventi.

In particolare molti vip, ovviamente dopo Maria De Filippi, hanno voluto fare sentire il proprio appoggio alla cantante salentina. Ora anche Alba Parietti ha pubblicato un lungo post, in cui si rivolge proprio ad Emma, reduce come lei di un tumore, e a cui dice: “Ti sono vicina, facciamo sentire la nostra voce“.

I problemi di salute di Emma

Anche se Emma è stata vaga sulle problematiche che la terranno lontana dalla musica per un po’, avendo comunque circoscritto la questione alla sfera della salute, e conoscendo la sua precedente battaglia con il tumore, è plausibile temere che la minaccia possa essersi ripresentata.

“Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi” ha dichiarato la cantate.

Alba Parietti quindi ha voluto intervenire, non solo per dimostrare alla cantante il suo supporto, ma anche profonda condivisione di certi ostacoli.

Il lungo post della Parietti

Con un post apparso sul suo profilo Instagram la Parietti si è rivolta proprio a lei: “Cara Emma…“