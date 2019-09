Le parole scritte ieri da Emma Marrone hanno mandato in allarme i molti fan della cantante. La quale, però, ha voluto proprio specificare di stare sereni e, nel frattempo, ha ricevuto migliaia di messaggi di affetto e di sostegno.

Emma Marrone e i problemi di salute

Ieri su Instagram Emma Marrone ha voluto pubblicare un post per avvertire i suoi fan che, purtroppo, per problemi di salute non potrà partecipare al concerto di Radio Italia a Malta. La cantante non ha specificato che tipo di problema abbia, ma ha parlato di chiudere i conti “una volta per tutte con questa storia“.

In passato ha dovuto combattere contro un tumore, lei stessa ne ha più volte parlato, partecipando anche a campagne di prevenzione. Ad agosto aveva raccontato di quella scena girata, per il film I migliori anni, del regista Gabriele Muccino, proprio nell’ala dell’ospedale dove anni prima era stata ricoverata.

I messaggi di affetto e solidarietà

Con le sue parole Emma non ha voluto allarmare né far preoccupare nessuno, semplicemente ha preferito dire la verità sulla sua assenza al concerto. Questo ha fatto sì che da ieri il post sia invaso di messaggi di forza, di sostegno e di affetto da parte dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo.

La cantante ha ricevuto già più di 36mila commenti solo su Instagram, e non fanno che aumentare di ora in ora. Tra questi, Radio Italia le ha scritto: “Cara Emma tanti auguri, ci saranno nuove occasioni e noi ti aspettiamo presto. Radio Italia è sempre al tuo fianco“. Tante pagine di programmi tv, di redazioni giornalistiche e di organizzazioni le hanno voluto dedicare un pensiero. Anche Save the Children ha scritto a Emma Marrone su Twitter.

Cara Emma, nell’attesa di rivederti al più presto sul palco, ti stringiamo forte in un caloroso abbraccio ❤#ForzaEmma — Save the Children IT (@SaveChildrenIT) 20 settembre 2019

I commenti di colleghi e amici

Tra i moltissimi amici e colleghi che le hanno lasciato un messaggio di forza ci sono Laura Chiatti e il marito Marco Bocci, Michelle Hunziker, Laura Pausini, Giorgia, Paula Turci, Levante, Cristina D’Avena, Luciana Littizzetto e moltissimi altri.

Poi, ancora, le hanno scritto Fiorello, Alessia Marcuzzi, Gianni Sperti, Valeria Marini, Giorgia Surina, la dj La Pina. Il tenore dei commenti è sempre lo stesso, cuori e parole come “Forza“, “Ti aspettiamo“, “Ti vogliamo bene“. Loredana Bertè ha voluto dedicarle parole davvero dolci: “Ricordati che sei ‘la mia bambina rock’ siamo due ‘per cui la guerra non è mai finita’! TI AMO“. Infine, in queste ore è giunta, attraverso i social network, anche una lettera indirizzata a Emma da parte di Maria De Filippi.

Immagine in evidenza: Emma Marrone. Fonte: Emma Marrone/Instagram