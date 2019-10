Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il programma dovrebbe partire dopo il Festival di Sanremo, ma sulla data ancora nessuna certezza. Poche sicurezze anche sui concorrenti ma le voci si fanno sempre più insistenti su alcuni nomi, tra questi figura anche quello di Eleonora Daniele.

Eleonora Daniele da conduttrice a ballerina?

La produzione di Ballando con le Stelle 2020 sta lavorando incessantemente per la nuova edizione della trasmissione. Ancora non è stato svelato nulla di ufficiale ma i primi nomi dei concorrenti iniziano già a girare. Il settimanale Vero, in queste ore ha fatto sapere che tra i nuovi ballerini potrebbe esserci una conduttrice molto apprezzata dal pubblico.

Si tratta di Eleonora Daniele, che potrebbe prendere parte della 15esima edizione del programma. Per ora si tratta solo di un rumor, la presentatrice non ha confermato né smentito la sua eventuale partecipazione sulla pista da ballo del sabato sera di Rai1. Per lei potrebbe rappresentare quell’appiglio del quale ha parlato pochi giorni fa con Lory Del Santo a Storie Italiane.

Anche Elisa Isoardi potrebbe partecipare

La prima indiscrezione circolata già quest’estate sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ha riguardato Elisa Isoardi.

La conduttrice de La Prova del Cuoco ha espresso più volte il desiderio di poter partecipare al programma di Milly Carlucci. Dopo la sua esperienza come ‘ballerina per una notte’, la Isoardi ha fatto sapere di essersi molto divertita e di essere pronta a mettersi in gioco. Chissà che la padrona di casa non deciderà davvero di averla nel cast della 15esima edizione.

Altre possibili concorrenti di Ballando con le Stelle

Negli stessi giorni in cui usciva l’indiscrezione su Elisa Isoardi, un altro nome di una possibile concorrente era stato fatto. Quello dell’attrice e comica Valeria Graci. Sul settimanale Oggi si leggeva che Milly Carlucci stava valutando con attenzione il percorso della collega di Pierluigi Pardo e Sandra Milo, con i quali ha condotto il programma estivo Io e Te.

Infine, un altro rumor di questi giorni, ma meno probabile, è quello sulla partecipazione di Giulia Salemi. Una delle storiche giurate di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, sulle pagine di Vero, ha lanciato un appello. Vorrebbe tanto vedere l’influencer italo-persiana sulla pista da ballo. Una delle regole di Milly Carlucci che riguardano i probabili concorrenti, però, è che non abbiano già partecipato a talent o a reality show. Dunque la Salemi sarebbe già esclusa, ma non è detto che non possa partecipare come ‘ballerina per una notte’. In ogni caso toccherà attendere ancora qualche mese per avere notizie più ufficiali.

