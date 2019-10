Una Bianca Guaccero particolarmente imbarazzata e impacciata quella che ieri pomeriggio, in quel del suo regno di Detto Fatto ha dovuto fronteggiare a volto scoperto il pettegolezzo su una sua presunta relazione segreta con il celebre cantante Fabrizio Moro.

Bianca Guaccero in imbarazzo a Detto Fatto

Arrivato in studio l’ex gieffino, tra i più amati di tutte le edizioni passate, l’atmosfera a Detto Fatto si è subito surriscaldata. Parliamo ovviamente di Janathan Kashanian che non ci ha messo molto a gettare tutti i riflettori dello studio sul viso paonazzo della Guaccero. Nel discorrere sul super “classificone”, parte all’improvviso una canzone che Bianca Guaccero conosce molto bene: si tratta del duetto È più forte l’amore, che Moro registrò proprio insieme alla Guaccero in previsione del film In punta di piedi in cui la conduttrice era la protagonista.

I programmi però saltarono e quella canzone non venne utilizzata per la pellicola finendo però ugualmente nell’album di Moro, Pace.

L’insinuazione su Moro: “Eravate fidanzati?”

L’occasione è però buona per fare del “pettegolezzo”, soprattutto per Jonathan: “Sta facendo la vaga perché lei non sa dove voglio arrivare – tuona Kashanian malizioso di fronte ad una Guaccero già evidentemente in soggezione – Come vi siete conosciuti?

Come mai avete deciso di cantare insieme? Qua qualcosa non mi quadra, fammi capire, c’è stato un flirt? Eravate fidanzati?”. La Guaccero assicura di “no”, ma Kashanian rincara la dose: “Bianca mi sono informato, agli alti piani, non mi dire bugie“. Nonostante la smentita della conduttrice, Jonathan si dice sicuro di aver avuto informazioni a conferma del presunto flirt tra il cantante e la Guaccero. Chi dei due la saprà più lunga tra i due? La spiegazione della Guaccero regge ma l’insinuazione dell’ospite è più forte e succulenta del previsto!