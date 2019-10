Barbara D’Urso non ha deluso le aspettative e, come annunciato all’inizio della puntata di Live non è la D’Urso, ha svelato il retroscena dell’ospitata di Morgan in puntata. Il cantante aveva annunciato, tramite un lungo e durissimo post su Facebook, il motivo per il quale aveva deciso di dare buca all’ultimo.

Barbara D’Urso dura contro Morgan

“L’ospitata era stata confermata dal manager e dall’avvocato di Morgan e di quelli di Mediaset“. Ha esordito così Carmelita, spiegando che l’intervista era già stata concordata da tempo. Inoltre la padrona di casa ha scelto di procedere secondo la scaletta, mostrando al pubblico da casa come avrebbe aperto lo spazio di Morgan e tutti i video montati ad hoc per l’occasione.

Un’intervista concordata su vari temi dunque, tra i quali figura la questione legata alla sua casa.

La sottile critica della D’Urso a Morgan

Prima di leggere in diretta il contenuto del lungo post pubblicato dall’artista su Facebook, elegantemente seduta sul divanetto, Barbara D’Urso ha sottolineato come lo stesso Morgan abbia intrapreso una vera e propria battaglia per salvare la sua casa coinvolgendo i media: “Morgan prima dell’estate ha iniziato una battaglia per difendere la sua casa coinvolgendo i media, è stato anche qui a Live non è la D’Urso“.

“L’ospitata era stata concordata e c’era un contratto” ha detto la D’Urso, “Verso le ore 17 telefona il manager di Morgan al produttore di Live e gli dice che non verrà, quando gli è stato chiesto il perché ha risposto -Non si può sapere perché lo comunicherà Morgan sui suoi social”.

“Per me finisce qui”

Sempre con la massima calma ed eleganza, Barbarella ha letto il post di Morgan che ha poi commentato così: “Ma questo meraviglioso dialogo Morgan con chi l’ha avuto? Perché non l’ha avuto con nessuno di noi, forse l’ha avuto con il suo staff?

Il suo manager? La nostra autrice chiamava ma Morgan era impegnato“.

In conclusione, la D’Urso ha voluto mettere un punto fine facendolo con parole durissime celate dietro un sorriso di marmo: “Io penso che Morgan sia sicuramente un grandissimo artista che vuole che la sua casa diventi un museo, penso sia un’artista che non rispetta gli altri artisti e non sto parlando di Barbara D’Urso perché io non sono niente, mi riferisco a tutti gli operatori, i giornalisti, i macchinisti che hanno lavorato giorno e notte per studiare come portare dentro e fuori lo studio il pesante pianoforte per far esibire morgan l’artista. Per me la questione si chiude qui“.

Al momento né da Morgan né dal suo staff sono sopraggiunte repliche o commenti.