Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, apre le danze a Live Non è la D’Urso. Una puntata che si presenta già in partenza ricca, scoppiettante e “scandalosa” per alcune tematiche. Una Carmelita spumeggiante e sfavillante ha dato il benvenuto ai suoi ospiti con un completo di paillettes lilla e un sorriso così sgargiante che nemmeno l’ombra del “pacco” tirato di Morgan pare poter oscurare.

Sul cantante, ospite atteso della puntata, la padrona di casa non ha voluto approfondire ma ha promesso che la verità sarebbe venuta fuori durante la puntata.

Pupo: “Io ho una moglie e una compagna”

Una puntata all’insegna di tematiche particolari ed è stato proprio Pupo a portarle sul piccolo schermo.

Ospite insieme alle sue tre figlie, Enzo Ghinazzi ha svelato come è riuscito a trovare l’equilibrio nella relazione contemporanea con la moglie, la compagna e una serie infinita di amanti. “Io mi sono sposato a 18 anni e mezzo e tutte le mie donne le ho avuto dopo il matrimonio”.

Rispondendo alla domanda su quante donne ha avuto nella sua vita, ha risposto: “Troppe, tante. Sono un uomo che ha avuto successo con le donne, non sono bello, ma le ho mantenute sempre”, arrivando a scherzare sul numero, ingigantito a 600.

In risposta agli attacchi degli ospiti nelle sfere però Pupo infervorato ha urlato: “Io sono un traditore seriale”.

“Lei parla da un pulpito sterile”

L’attacco sferrato dagli ospiti nelle sfere: Karina Cascella, Milena, Fiordaliso, Meluzzi e Brosio, riguarda proprio quella che sembra una forma di bigamia, che però non si ferma qui. Pupo ha infatti avuto le figlie non da due donne, bensì da tre. Una dalla prima moglie, Anna con la quale sta dal 1989, una dalla compagna Patricia e una da una fan, che Pupo non ha riconosciuto subito. Ghinazzi ha dovuto schivare i colpi sferrati soprattuto dalla Cascella, accusandola di parole vuote: “Lei parla da un pubblico sterile”, le ha detto.

Più duro Meluzzi: “La sua è una forma di bigamia con un parco di donne intorno, tutto questo è possibile grazie al reddito. Lei è un personaggio pubblico e il messaggio che lei da è illusorio, non è la realtà vivere sereni, nel lusso e felici come fa lei”, ma Pupo non ci sta e ha contrattaccato: “Confermo che senza ricchezza questa vita non si può fare. Lo dico apertamente senza nessun senso di colpa”.

Pupo da degli ipocriti agli ospiti

“Voi in quelle cinque sfere non avete nessun parametro per dire che state meglio id me in tutti i sensi” ha urlato, affermando che c’è più equilibrio nella sua vita amorosa che inquirenti quella degli ospiti affermando che la sua è “Una famiglia normale che da 45 ha seminato amore, rispetto e successo”. Affermazioni fatte dopo aver confermato quanto detto dagli ospiti nelle sfere, ovvero che questo stile di vita può permetterselo solo chi naviga in ottime condizioni economiche.