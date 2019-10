La somiglianza c’è ed è quasi impossibile da non notare. Tale madre, tale figlia verrebbe da dire parlando di Irma Sarale e la celebre figlia conduttrice Elisa Isoardi. La prima donna de La Prova del Cuoco spesso e volentieri quando ne ha possibilità si concede una capatina a casa per trascorrere tempo con la sua famiglia e non mancano gli scatti con la madre.

Chi è Irma Sarale, la mamma della Isoardi

Elisa Isoardi, brava ma anche molto bella proprio come la madre Irma. Non sono tante le persone che hanno visto prima d’ora la mamma della nota conduttrice tornata recentemente alla ribalta anche per qualche aneddoto legato alla sua passata relazione con il leader della Lega, Matteo Salvini.

La venerazione e l’amore che la Isoardi nutre nei confronti della madre trasale da qualsiasi post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui entrambe si trovano al centro dell’obiettivo fotografico.

Gli scatti con la figlia su Instagram

Irma a giudicare dalla sua “presenza” sui social, è possibile intendere sia una persona piuttosto schiva e che non ama essere al centro dell’attenzione tanto che se la Isoardi non ne accennasse sul proprio profilo, della donna non si conoscerebbe molto. Gli ultimi scatti risalgono a tanto settimane fa, proprio quando la Isoardi ad esempio ha fatto meta a casa per festeggiare al fianco della mamma Irma il compleanno di quest’ultima.

Mamma e figlia ma anche molto amiche

Amorevole anche uno scatto che ritrae la Isoardi e la madre insieme con tanto di affezionatissimo barboncino della conduttrice, anche lui protagonista di numerosi scatti che puntualmente appaiono sul profilo della conduttrice de La Prova del Cuoco. Intervistata nel 2018 da Tv Sorrisi e Canzoni, la mamma della Isoardi non aveva tuttavia nascosto l’amore per la televisione e l’adorazione per la figlia: “In un posto così isolato – aveva commentato Irma Sarale, parlando di Colletto dove vive – Vedere tutti i giorni la mia ‘bimba’ mi dà gioia“.

Del rapporto con la figlia poi, sempre la mamma della Isoardi, aveva voluto discorrere sul forte legame che le unisce quasi più simile all’amore che ci può essere tra due amiche per la pelle: “È un bellissimo rapporto, molto confidenziale. Tendo a darle molti consigli“. Purtroppo gli impegni televisivi della figlia impediscono alle due di vedersi assiduamente ma poterla vedere ogni giorni in tv è comunque per lei rincuorante.