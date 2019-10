Elisa Isoardi gioca la carta dell’ironia dopo le rivelazioni sulla gelosia vissuta durante la love story con Matteo Salvini. La conduttrice de La Prova del Cuoco aveva parlato a cuore aperto nel corso di un’intervista alla trasmissione radio Un giorno da pecora, svelando il lato da ‘detective’ che l’avrebbe vista scoprire le password del telefono dell’allora fidanzato. Dopo quelle ‘succulente’ confessioni, si è lasciata andare a un post divertente sui social.

Elisa Isoardi: l’ironia sulla sua gelosia

L’ironia di Elisa Isoardi sulla gelosia trabocca sui social, complice un post divertente in cui afferma di essere simile a tantissime altre donne in fatto di ‘controllo’ dei telefoni dei fidanzati.

Le sue rivelazioni alla trasmissione Un giorno da pecora sono arrivate quasi inaspettate, nel tessuto di un resoconto che l’ha vista ripercorrere le tappe chiave della sua storia con Matteo Salvini.

“Conoscevo la password del suo telefono, ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose“.

Più chiaro di così non si può, e la conduttrice ha deciso di aggiungere un pizzico di ‘sale’ al già curioso ritratto del suo passato. Per farlo, ha scelto un post divertente su Instagram, accompagnato dalla didascalia: “Io come le altre“.

Una foto che la ritrae in una smorfia di sorpresa, e la frase: “Quando scopri che tutte le fidanzate controllano il telefono ai fidanzati“. Sotto il post, decine di commenti dei follower, tra chi sostiene la posizione della Isoardi in chiave di ‘compagna gelosa’ e chi, invece, sottolinea la scorrettezza di controllare le ‘mosse’ del proprio partner.

Il rapporto con Matteo Salvini

La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini ha tenuto banco per diverso tempo, tra le pagine della cronaca rosa e i social. Ora che le loro strade si sono definitivamente separate, cosa resta di quel legame?

Quel che appare evidente è l’assenza di accenti critici tra i due, che non avrebbero lasciato alcuno strascico di livore dietro la loro relazione. Il rapporto tra i due sarebbe assolutamente cordiale, al punto che la conduttrice gli avrebbe inviato un messaggio poco dopo il malore che lo ha colpito a Trieste.

Dal punto di vista dei sentimenti, se il suo ex sembra essersi rifatto una vita insieme a una nuova compagna, per Elisa Isoardi ci sarebbe spazio – almeno apparentemente – soltanto per il lavoro. Poche settimane fa, in un’intervista al settimanale Oggi, aveva chiarito di non avere alcun rimpianto davanti alle scelte del suo cuore.

*immagine in alto: fonte/Instagram Elisa Isoardi, dimensioni modificate