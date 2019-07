È la prima estate di coppia di Matteo Salvini e Francesca Verdini. I due sembra che si stiano divertendo e concedendo tante coccole e attenzioni da innamorati a Milano Marittima.

L’estate di Matteo Salvini e Francesca Verdini

Il ministro dell’Interno aveva parlato delle sue vacanze estive durante un’intervista su Rai Radio 1 di qualche settimana fa. Matteo Salvini non aveva svelato dove sarebbe andato con la sua compagna, Francesca Verdini. Adesso il settimanale Diva e Donna ha pubblicato, in esclusiva, le foto del ministro con la fidanzata al mare a Milano Marittima. I due sembrano molto felici insieme, non si fanno mancare coccole e baci, tipici di una coppia innamorata.

Sul magazine si legge: “Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato“- e continua – “ma lui si è lanciato in una storia che in soli quattro mesi sta bruciando le tappe e brucia… di passione“.

Grandi passi come coppia

Forse la loro storia sta bruciando le tappe, o forse, semplicemente, hanno deciso di viversela così. Sicuramente, come riporta Vanity Fair, il vicepremier e la fidanzata, figlia di Denis Verdini, hanno superato la fase delle presentazioni in famiglia. Di recente il periodico ha, infatti, pubblicato un articolo in cui appaiono anche delle foto che immortalano Salvini, la Verdini e tutta la famiglia di lui a Forte dei Marmi.

Francesca sembra molto felice e a proprio agio in mezzo ai figli del compagno, Federico di 15 anni e Mirta di 6. Francesca Verdini è ritratta con lo zaino sulle spalle, un cappellino con la visiera e degli shorts di jeans. La giornata si è svolta prima con un giro nel centro della città toscana, successivamente in spiaggia. Dove Salvini è apparso nelle vesti del papà che porta in acqua un gonfiabile rosa a forma di fenicottero per la sua piccola Mirta.

«Prima di tutto sono papà», dichiara di frequente il politico (che ha portato la neo fidanzata in vacanza con i figli). Qui l'album di una giornata al mare (c'è anche un gonfiabile rosa) https://t.co/l1fpuRP3JJ pic.twitter.com/a6ko4QmOUg — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) 22 luglio 2019

La smentita di una crisi

Si era parlato di una crisi tra i due, e anche se non sono frequenti testimonianze del loro amore sui social almeno da parte del ministro, è già stata smentita questa voce. Matteo Salvini e Francesca Verdini sono sempre più affiatati, lo dimostrano le loro passeggiate romantiche, e gli scatti di loro al mare. E se il vicepremier, che ha sempre dichiarato che i suoi figli “vengono prima di tutto“, ha deciso di presentare Federico e Mirta alla compagna, probabilmente vuol dire che la storia è seria.

Immagine in evidenza: Matteo Salvini con Francesca Verdini a Milano Marittima. Fonte: Diva e Donna