Il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervistato su Rai Radio 1 ha fatto delle confessioni sulla sua storia con Francesca Verdini. Il ministro ha parlato anche delle sue future vacanze estive e della questione con l’Olanda.

Matteo Salvini e l’aria condizionata

Il ministro dell’Interno ha risposto in onda a qualche domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio 1. L’ultima puntata della stagione di Un giorno da pecora, registrata il 28 giugno, ha visto la partecipazione telefonica del vicepremier Matteo Salvini, come prima domanda gli hanno chiesto: “Come si difende dal caldo signor Salvini?“. “Dormendo con l’aria condizionata a palla, so che non è il massimo per la salute però…“, ha risposto. Ha confessato di impostare il condizionatore sui 21-22 gradi e poi però ha detto: “Intanto oggi ero a Genova, sono andato a incontrare gli operai Fincantieri e ci sono stati non so quanti 40mila gradi, però io ho tenuto la mia cravatta per rispetto per Genova e per questa giornata importante. Ho tenuto la cravatta inzuppata“.

La domanda maliziosa

I conduttori sono tornati sull’argomento aria condizionata e gli hanno maliziosamente chiesto: “Quindi aria condizionata a palla, ma decide lei o c’è qualcuno che dorme con lei che è contrario, sa è una grande divisione del Paese?“. Il ministro ha serenamente risposto: “Chi dorme con me, invece, è freddoloso, c’è un dibattito in corso. Alla fine decido io, nel senso che il telecomando della televisione e dell’aria condizionata è di mia pertinenza“. I conduttori hanno scherzato sulla situazione in casa Salvini: “Quindi se non ho capito male l’immagine è questa: aria condizionata 22 gradi e a fianco a lei una signorina con la coperta di lana“. Il vicepremier ha controbbattuto: “Con la felpa della Sardegna“. Da questa affermazione sono partite una serie di battute, Lauro ha detto: “Ma povera donna, ma già è fidanzata con lei“, e la Cucciari: “Con la felpa dei 4 mori“. Al che il ministro ha aggiunto: “Dal freddo ti puoi proteggere, dal caldo no“. Quindi c’è un dibattito tra la coppia che il ministro ha definito “Un dibattito perdente“. Per concludere l’argomento condizionatore i due conduttori radiofonici hanno detto: “Per esempio, Gigino ha comprato l’aria condizionata perché aveva paura che la signorina Virginia lo lasciasse, perché lui non ce l’aveva fino a quest’anno“.

Sull’Olanda

Dopo il momento di ilarità il dibattito si è fatto un po’ più serio, e il ministro ha risposto alla domanda: “Senta secondo lei è più facile vincere la partita con l’Olanda per la Sea Watch o quella di domani [oggi] ai quarti di finale delle donne ai Mondiali femminili?“. Per quanto riguarda la partita di calcio: “Domani me la guardo perché mi sto entusiasmando“. Mentre sulla questione Sea Watch è stato molto duro: “Il comportamento del governo olandese è disgustoso in questo frangente, educatamente e rispettosamente parlando“. E ha aggiunto: “Perché c’è questa nave che batte bandiera olandese e se ne strafregano completamente, come se ci fosse una nave che batte bandiera italiana che va in giro nel porto di Rotterdam a far casino e per loro è normale“.

Vacanze estive

Infine, per concludere l’intervista hanno chiesto a Salvini dove trascorrerà le vacanze estive e lui ha rivelato: “Ho sicuramente qualche giorno con mio figlio e qualche giorno con mia figlia. Come sempre originariamente al mare con lui e in montagna con lei, rigorosamente in Italia“. E con la sua compagna, con la quale la storia sembra procedere a gonfie vele gli hanno domandato ironicamente: “E la signorina Francesca può decidere qualche giorno di vacanza o non decide neanche quello, oltre all’aria condizionata?“. “Penso che, ad esempio, domenica sera la porterò con me a Cantù alla festa della Lega“. Anche da questa risposta sono scaturite le risate e le battute da parte dei conduttori: “Ah che bello! Sarà felicissima!” ha detto Lauro, e Geppy Cucciari ha aggiunto: “Vedi Cantù e poi muori si dice“. Anche il ministro l’ha presa a ridere e ha continuato dicendo: “La verde Brianza fa fresco, ci sono tante cose a Cantù!“. La discussione radiofonica è terminata con i conduttori che hanno detto agli ascoltatori: “Certo chi non vorrebbe andare a Cantù?!” e “Per cominciare l’estate 2019 tutti a Cantù!!“.