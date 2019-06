Se il vicepremier Matteo Salvini si aspettava che calasse l’attenzione dei paparazzi su lui e Francesca Verdini dopo la loro prima uscita pubblica istituzionale insieme in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno scorso, al Quirinale, si sbagliava di grosso. Ieri pomeriggio i due sono stati fotografati mentre si intrattenevano nel centro di Roma come qualsiasi altra coppia.

Mano nella mano

Il ministro dell’interno Matteo Salvini e Francesca Verdini, figlia del navigato politico di destra Denis, erano insieme a fare un aperitivo, ieri, nel tardo pomeriggio, all’osteria delle Coppelle a Roma. Stile casual per un’uscita simile a quella di tante altre coppie con tanto di effusioni e coccole. A intercettarli ci ha pensato Adnkronos che li ha fotografati.

Matteo Salvini e Francesca Verdini di spalle mentre passeggiano mano nella mano a Roma. Credits: Adnkronos

I due si sono poi dileguati passeggiando mano nella mano in direzione di Palazzo Chigi. Il vicepremier sembra però non gradire tanta attenzione da parte dei giornalisti e, quando i due arrivano a Piazza Colonna, antistante a Palazzo Chigi, li ha evitati dicendo loro in riferimento al vertice con il presidente Conte e il vicepremier Di Maio svoltosi ieri in serata: “Dai, ora no altrimenti dopo non vi parlo…“. Entrambi sono poi stati visti mentre si recavano nella residenza romana del ministro dell’interno.

Una coppia solida

Il vicepremier Matteo Salvini e Francesca Verdini stanno insieme ormai da 3 mesi. Finora, sono due le occasioni pubbliche in cui si sono mostrati insieme: la prima del film Dumbo di Tim Burton e la celebrazione della Festa della Repubblica al Quirinale, il 2 giugno scorso. Si tratta di una coppia che fa sicuramente sul serio, nonostante la grande differenza di età che intercorre tra i due, lui ha infatti 20 anni più di lei. Sicuramente, si tratta di una coppia che non smette di suscitare curiosità e interesse nei media e nel pubblico, per ragioni facilmente comprensibili.