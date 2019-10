Uno scatto pubblicato da Loredana Lecciso su Instagram sta facendo molto discutere. Infatti, una foto in bianco e nero ritrae la showgirl in compagnia dell’ex compagno Albano Carrisi e una dedica particolare ha lasciato intendere che tra i due potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma, dopo che il loro legame sembrava giunto al capolinea.

Una foto piena di complicità

Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Loredana Lecciso è apparsa una foto che è destinata ad alimentare le speranze di chi la vorrebbe nuovamente insieme ad Al Bano. Infatti, la coppia si è separata qualche tempo fa, pur essendo rimasta in buoni rapporti, sono molti i fan che sperano nella rinascita di questo amore.

La foto in questione è in bianco e nero e ritrae i due guardarsi molto intensamente. La didascalia dello scatto in questione recita: “Quando il colore è un optional”. A completare il tutto, anche una serie di hashtag come ad esempio la parola #love. Naturalmente, questo ultimo dettaglio potrebbe rappresentare proprio la chiave di volta per interpretare la foto.

Quindi, tra la coppia più discussa d’Italia è veramente tornato l’amore? Per dovere di cronaca, c’è da dire che Loredana Lecciso e Al Bano sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli.

Qualche tempo fa, la Lecciso dichiarava a Chi: “Oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione: non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere”.

La stoccata a Romina Power

Per il momento, tuttavia, non sono arrivate conferme o smentite su un ipotetico ricongiungimento tra Loredana Lecciso e Al Bano. La coppia è al centro dell’attenzione mediatica da moltissimi anni e sicuramente, l’altro elemento che catalizza l’interesse riguarda Romina Power. Proprio qualche giorno fa, in un’intervista a Nuovo, La Lecciso ha rivelato di escludere che la cantante e l’ex possano rimettersi insieme: “Al Bano è un uomo di 76 anni, se avesse voluto tornare con Romina l’avrebbe già fatto”.

A questo proposito, lo scatto pubblicato su Instagram potrebbe essere la prova definitiva del fatto che nessuno possa mettersi tra lei e Al Bano.