Loretta Goggi sta spopolando come sempre a Tale e Quale Show. Come sempre però la Loretta nazionale è molto amata in ogni cosa che fa. La sua è una storia camaleontica che racconta la sua bravura non solo nel canto, ma in molte delle “vesti” che la televisione propone.

Da Canzonissima all’amicizia con Raffaella Carrà

“Dovevo fare Canzonissima al posto di Raffaella Carrà, ma Barrie Chase, la prima ballerina, diede buca. La Rai disse: non c’è problema, fa tutto la Goggi. Prima lezione a 22 anni, sotto il sole di Amalfi, con una calzamaglia di lana, per buttare giù qualche chiletto“, ha raccontato Loretta Goggi a Vanity Fair.

Non solo cantante, ma anche ballerina: una nuova veste che all’inizio della sua carriera certo non si aspettava. Di recente la Goggi e la Carrà sono state fotografate insieme impegnate in una partita di golf, la loro è una conoscenza appena nata: “Lei ha visto più lontano di me, ha conquistato l’estero; io sono stata più nazionalista. Ho sbagliato, ma la mia è stata una scelta di vita. Volevo stare vicina ai fidanzatini dell’epoca“.

La prima donna al Festival

Certo non si può dimenticare che è stata la prima donna a presentare il Festival di Sanremo: “Allora solo gli uomini potevano condurre; noi eravamo ritenute incapaci di gestire gli imprevisti della diretta.

Era così offensivo che decisi di mollare la Rai per la Fininvest. In Hello Goggi ero protagonista già nel titolo“.

“Sono in eterno movimento, anche interiormente“, conclude, “mi cerco, mi scruto, mi amo, mi amo meno, mi scopro… Il pubblico ha faticato a starmi dietro, non sempre ha capito le mie scelte“.