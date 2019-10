Pochissime le notizie che filtrano dalla Capitale. Di questi momenti diverse segnalazioni che riguarderebbero degli spari che alcuni testimoni avrebbero sentito in zona Eur. Gli spari, secondo quanto fatto pervenire dai testimoni ai carabinieri, arriverebbero dalla zona limitrofa a dove è ubicato l’hotel Sheraton, in via Tre Fontane.

Spari in zona Eur: diverse chiamate ai carabinieri

Non si ha la percezione di quanto sia realmente accaduto o stia avvenendo in questo momento e le informazioni che riescono a filtrare sono frammentarie. Secondo quanto avrebbero segnalato testimoni al telefono con i carabinieri, sarebbero stati diversi i colpi d’arma da fuoco sentiti.

Sul luogo, in zona Eur, sarebbero già anche arrivate le volanti dei carabinieri per indagare sul luogo.

