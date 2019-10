Se qualcuno pensava che la partecipazione di Belen Rodriguez a questo Sanremo fosse quasi da ritenersi scontata, dovrà ricredersi. La showgirl argentina non sembra interessata a ripetere l’esperienza del 2012, quando incantò la platea con il tatuaggio della farfallina che pare nessuno abbia dimenticato.

Ipotesi Festival di Sanremo per Belen?

“‘Sanremo’ mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo“, ha spiegato senza tanti giri di parole Belen Rodriguez all’Adnkronos. Del resto Amadeus, prossimo conduttore del Festival della canzone italiana, sta cominciando ora a lavorare sempre con più energia alla costruzione della sua squadra.

Sembra quindi che la conduttrice argentina non sia interessata a partecipare, interessata a fare ancora un po’ di esperienza prima di tornare sul palco dell’Ariston.

Al momento Belen è impegnata con Tu si que vales, appena cominciato, lo show ha da poco portato a casa la sua prima puntata. La conduttrice sembra contenta di trovarsi a dover lottare con Ulisse, programma di successo di casa Rai. “Sono fiera di fare parte del cast di ‘Tu si que vales’ perché lo trovo un programma bello per le famiglie e degno di ascolti’‘, ha rivelato.

Vacanza d’amore con Stefano De Martino

Intanto però Belen si sta godendo le vacanze insieme a Stefano De Martino. I due sembrano più innamorati che mai sulla spiaggia delle Maldive, dove vivono qualche momento di privacy. Santiago è rimasto a casa, probabilmente impegnato anche con la scuola, lasciando ai genitori un po’ di tempo per godersi romantici tramonti. Per i fan che non possono fare a meno di seguire la coppia restano gli scatti condivisi su Instagram che sono comunque, sempre, tanti.